прогноз на матч Лиги Конференций, ставка за 2.01

30 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграют «Атлетик Эскальдес» и «Вадуц». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Атлетик Эскальдес»

Турнирное положение: Андоррцы практически лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках после сокрушительного фиаско в первом матче. «Атлетик Эскальдес» катастрофически уступает сопернику в классе исполнителей и еврокубковом опыте. Команда Хави Андреса Ибарры выглядит явным аутсайдером пары и не имеет ресурсов для исторического камбэка.

Последние матчи: Предыдущий поединок квалификации превратился для андоррцев в кошмар. Команда безвольно уступила «Вадуцу» на выезде с разгромным счетом 0:4.

До этого в рамках первого раунда отбора «Атлетик» совершил небольшую сенсацию, пройдя черногорский «Морнар» за счет домашней победы (2:1) и минимального поражения в гостях (1:2, пен. 4:2).

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Состояние команды: Хозяева находятся в удрученном психологическом состоянии из-за дефицита в четыре мяча. Чтобы рассчитывать хотя бы на престижную ничью, креативному блоку во главе с Гийомом Лопесом придется рисковать с первых минут, оголяя и без того слабые тылы.

«Вадуц»

Турнирное положение: Представитель Лихтенштейна, выступающий во второй швейцарской лиге, практически гарантировал себе выход в третий раунд квалификации. Комфортное преимущество позволяет команде Марка Шнайдера подойти к выезду без лишнего давления и стресса.

Последние матчи: В первом поединке на домашней арене «Райнпарк» команда устроила настоящий голевой бенефис, раскатав андоррцев со счетом 4:0.

Главным героем той встречи стал полузащитник Миша Эберхард, оформивший блестящий дубль. Еще по одному мячу на свой счет записали Хуан Игнасио Кабрера и опытный нападающий Деян Соргич, забившие в самой концовке встречи.

Состояние команды: Гости находятся на эмоциональном подъеме и пребывают в отличных кондициях. Великолепную форму набрал атакующий хавбек Доминик Швицер, который в первой игре отметился ключевыми ассистами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вадуц» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.10, а победа «Атлетика» — в 5.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.67, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за также за 2.10.

Прогноз: Считаем, что в матче голы будут забиты только одной команды.

2.01 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Атлетик Эскальдес» — «Вадуц» позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.01.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата.

4.10 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.10 на матч «Атлетик Эскальдес» — «Вадуц» позволит вывести на карту выигрыш 3100₽, общая выплата — 4100₽

Ставка: Ничья в матче за 4.10.