ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Тоттенхэма»Почти успешный клуб Ян Вертонген и Тоби АлдервейрелдАнглийская Премьер-лига: 10 лучших пар центральных защитников СКА — «Амур»КХЛ. «Магнитка» одолела «Йокерит», СКА победил «Амур»
  • 00:50
    • ПСЖ одержал 12-ю подряд победу в Лиге 1
  • 00:38
    • «Наполи» разгромил «Эмполи», Мертенс оформил хет-трик
  • 22:33
    • Spiegel: Инфантино прикрывал финансовые махинации «МанСити» и ПСЖ
  • 21:55
    • «Химки» одержали первую победу в Евролиге
  • 21:55
    • СКА одержал волевую победу над «Амуром»
  • 19:25
    • Бендтнер сломал челюсть таксисту и приговорён к 50 суткам тюрьмы
  • 19:07
    • Симона Байлз побила рекорд Щербо по количеству побед на ЧМ
    Все новости спорта

    Порадует ли результативностью южное дерби?

    «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 4 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Краснодар Ростов
    Прогноз на «Краснодар» — «Ростов»
    «Краснодар»
    В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» встретится с «Ростовом». Матч пройдет на арене «Краснодар» 4 ноября. Начало — в 16:30. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Краснодар»

    Октябрь начался для «быков» домашней еврокубковой победой над «Севильей» (2:1) в Лиге Европы. Кубанцы вырвали победу на последних минутах.

    Следующие три матча краснодарский клуб проиграл. В рамках РПЛ «быки» сначала на выезде проиграли «Зениту» (1:2), а потом на своем поле уступили «Ахамату» (0:1).

  • «Быки» наказали ЦСКА за трусость
  • Гостевая победа «Краснодара» над армейцами — в нашем обзоре прессы
  • 28/10/2018

    • Завершилась эта неудачная серия проигрышем льежскому «Стандарду» (1:2). Открыв счет в первом тайме, после перерыва россияне пропустили дважды, второй раз — на последних минутах.

    Последние два матча «Краснодар» выиграл, сначала вырвав волевую выездную победу у ЦСКА (2:1) в чемпионате, а затем одолев «Крылья Советов» (2:1 Д.в.) в 1/8 финала Кубка России.

    Все прогнозы на РПЛ

    После 12 туров краснодарский клуб с 22 очками идет на 2-м месте. Разница забитых и пропущенных — 20-10, лучший бомбардир — Виктор Классон с 5 голами и 1 ассистом, еще 4 гола и 2 результативных паса у Ари.

    «Ростов»

    Футболисты «Ростова» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 21 очко. Разница забитых и пропущенных 12-6. По 4 мяча забили Алексей Ионов и Бьорн Сигурдарсон.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В октябре семиматчевая беспроигрышная серия ростовчан прервалась домашними поражением от «Оренбурга» (0:1), после чего подопечные Карпина уступили на выезде «Локомотиву» (1:2).

    Два последних матча «Ростов» провел на своем поле, одержав в них две победы. Сначала со счетом 1:- в рамках РПЛ был обыгран махачкалинский «Анжи».

  • «Зенит» получил щелчок по носу от Карпина
  • Реакция спортивных СМИ на вылет «Зенита» из Кубка России
  • Вчера

    • А затем ростовчане, довольно неожиданно для многих, выбили из Кубка России питерский «Зенит», одержав в матче 1/8 финала победу со счетом 3:1.

    В прошлом сезоне «Ростов» на своем поле сыграл вничью 0:0, а на выезде уступил со счетом 1:3.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом матча. На победу команды Карпина дается коэффициент 1,85, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Анжи» — 4,95.

    Ростовчане в этом сезоне неплохо играют на выезде, в чем убедились «Спартак» и ЦСКА. А кубанцы дома уже проигрывали. У команды Карпина, набравшей хороший ход, есть шанс зацепиться за ничью.

    Дончане показывают не самый результативный футбол, а «Краснодар» сдал в атаке с потерей Смолова и Маминова. Прогнозируем, что голов в матче будет немного — можно ставить на «низ».

    Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55 и «Обе команды забьют — нет» за 1,60. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Арсенал Тула
  • Сегодня в 13:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Леганес — Атлетико
  • Сегодня в 15:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 17:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Сегодня в 17:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Уотфорд
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо
  • Сегодня в 18:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Сегодня в 20:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Сегодня в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Стивен Чжан
  • «Интер» готовится сдвинуть «Ювентус» с вершины
    • 05:20 01/11/2018     Фрагмент матча
  • Результат матча в Казани разочаровал обе команды
    • 02:08 30/10/2018     Неймар стал героем комиксов
  • Посторонись, Бэтмен: татуировки Неймара оживают в его новой серии комиксов
    • 00:54 01/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Краснодар» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» встретится с «Ростовом». Матч пройдет на арене «Краснодар» 4 ноября. Начало — в 16:30.
    Тоже интересно
    Андрей Василевский Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, 44 сейва Бобровского, дебютная шайба КаменеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 ноября Вчера в 10:020
  • 18:43
    • Пеев: У Черчесова была практика избавляться от лидеров, чтобы его все слушали
  • 17:40
    • Хачанов разгромил Зверева в четвертьфинале турнира в Париже
  • 17:27
    • Далалоян стал двукратным чемпионом мира
    «Зенит» — «Ростов» Футбол «Зенит» получил щелчок по носу от КарпинаРеакция спортивных СМИ на вылет «Зенита» из Кубка России Вчера в 01:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли ПСЖ побеждать в Лиге 1?
  • 2.29
    •
  • 01:58
    • «Манчестер Сити» ответил на обвинения в нарушении ФФП
  • 01:30
    • Швед: Старались играть хорошо, только в четвертой четверти расслабились
  • 01:18
    • «Флорида» взяла реванш у «Виннипега»
    «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. «Салават» уступил «Спартаку», «Авангард» победил «Адмирал»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 1 ноября 01/11/2018 в 23:290
  • 01:01
    • Джокович обыграл Чилича и вышел в полуфинал турнира в Париже
  • 00:30
    • «Айнтрахт» разгромил «Штутгарт»
  • 00:24
    • Румменигге опроверг информацию о создании Суперлиги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие