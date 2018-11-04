«Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 4 ноября 2018 года

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В матче 13-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» встретится с «Ростовом». Матч пройдет на арене «Краснодар» 4 ноября. Начало — в 16:30. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов».

«Краснодар»

Октябрь начался для «быков» домашней еврокубковой победой над «Севильей» (2:1) в Лиге Европы. Кубанцы вырвали победу на последних минутах.

Следующие три матча краснодарский клуб проиграл. В рамках РПЛ «быки» сначала на выезде проиграли «Зениту» (1:2), а потом на своем поле уступили «Ахамату» (0:1).

Завершилась эта неудачная серия проигрышем льежскому «Стандарду» (1:2). Открыв счет в первом тайме, после перерыва россияне пропустили дважды, второй раз — на последних минутах.

Последние два матча «Краснодар» выиграл, сначала вырвав волевую выездную победу у ЦСКА (2:1) в чемпионате, а затем одолев «Крылья Советов» (2:1 Д.в.) в 1/8 финала Кубка России.

Все прогнозы на РПЛ

После 12 туров краснодарский клуб с 22 очками идет на 2-м месте. Разница забитых и пропущенных — 20-10, лучший бомбардир — Виктор Классон с 5 голами и 1 ассистом, еще 4 гола и 2 результативных паса у Ари.

«Ростов»

Футболисты «Ростова» расположились на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 21 очко. Разница забитых и пропущенных 12-6. По 4 мяча забили Алексей Ионов и Бьорн Сигурдарсон.

В октябре семиматчевая беспроигрышная серия ростовчан прервалась домашними поражением от «Оренбурга» (0:1), после чего подопечные Карпина уступили на выезде «Локомотиву» (1:2).

Два последних матча «Ростов» провел на своем поле, одержав в них две победы. Сначала со счетом 1:- в рамках РПЛ был обыгран махачкалинский «Анжи».

А затем ростовчане, довольно неожиданно для многих, выбили из Кубка России питерский «Зенит», одержав в матче 1/8 финала победу со счетом 3:1.

В прошлом сезоне «Ростов» на своем поле сыграл вничью 0:0, а на выезде уступил со счетом 1:3.

Прогноз

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом матча. На победу команды Карпина дается коэффициент 1,85, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Анжи» — 4,95.

Ростовчане в этом сезоне неплохо играют на выезде, в чем убедились «Спартак» и ЦСКА. А кубанцы дома уже проигрывали. У команды Карпина, набравшей хороший ход, есть шанс зацепиться за ничью.

Дончане показывают не самый результативный футбол, а «Краснодар» сдал в атаке с потерей Смолова и Маминова. Прогнозируем, что голов в матче будет немного — можно ставить на «низ».

Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55 и «Обе команды забьют — нет» за 1,60. 0