«Спартак» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч третьего тура РПЛ 11 августа

В рамках третьего тура Российской Премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Анжи». Встреча пройдет на «Открытие Арене» 11 августа. Начало матча — в 19.00. Прогноз на «Спартак» — «Анжи».

«Спартак»

«Спартак» начал новый чемпионат не самым уверенным образом, набрав в двух матчах 4 очка, но забив при этом всего лишь один гол.

В первом туре подопечные Массимо Карреры дома обыграли новичка РПЛ «Оренбург» благодаря голу тоже новичка, но московской команды — Самюэля Жиго. Гол был забит на 4-й минуте матча, после чего почти четыре тайма в чемпионате «Спартак» провел без забитых мячей. Во втором туре «красно-белые» в гостях в довольно равной игре разошлись миром с действующим чемпионом «Локомотивом» — 0:0.

К матчу против «Анжи» «Спартак» подходит после тяжелого поражения в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против ПАОКа. Матч состоялся 8 августа. «Красно-белые» быстро забили два гола (отличились Ивелин Попов и Квинси Промес), однако еще до перерыва пропустили трижды. Во второй половине матча Промес мог сравнивать счет, но не реализовал пенальти — 2:3.

После матча с «Анжи» «Спартаку» предстоит провести ответный поединок с ПАОКом, который на данном этапе гораздо важнее. Поэтому, скорее всего, в третьем туре РПЛ Каррера предоставит отдых некоторым игрокам основы.

«Анжи»

«Анжи», учитывая всю сложность ситуации в клубе, может записать начало сезона себе в актив. Махачкалинцы в стартовых турах набрали 3 очка.

Три очка «Анжи» занес себе в копилку в первом туре — в Екатеринбурге махачкалинцы одолели «Урал». Ближе к концу матча победный гол провел Паул Антон.

Во втором туре «Анжи» крупно проиграл в гостях «Уфе», но на 0:3 команда никак не заслуживала. Два гола из трех уфимцы провели на 87-й и 89-й минутах матча.

Прогноз

Букмекеры считают «Спартак» безоговорочным фаворитом матча. На победу «красно-белых» дается коэффициент 1,27, тогда как на ничью — 6,45, а на успех гостей — 13,50.

В прошлом сезоне «Анжи» удалось отобрать очки у «Спартака», причем на выезде — 2:2. Но во втором круге москвичи разбили махачкалинцев со счетом 4:1.

Учитывая то, что «Спартак» будет использовать ротацию, попытается поберечь силы и взять три очка малой кровью, а также слабую результативность обеих команд в текущем чемпионате, рискнем предположить, что и этот матч не будет богатым на голы.

Предлагаем поставить на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,12.

Другой интересный вариант — ставка на то, что испытывающий серьезные проблемы «Анжи» не забьет с коэффициентом 1,75. 0