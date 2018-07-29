«Тамбов» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 29 июля

В рамках третьего тура ФНЛ «Тамбов» на своем поле примет «Нижний Новгород». Поединок, который пройдет 29 июля на стадионе «Спартак», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Нижний Новгород».

«Тамбов»

«Горожане» финишировали в минувшем первенстве ФНЛ на четвертом месте, но отставание от второй строки, дающей право на прямое повышение в классе, составило 14 очков. В стыковых матчах за выход в РФПЛ «Тамбов» проиграл оба поединка пермскому «Амкару» (0:1 и 0:2).

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На своем поле в прошлом сезоне «Тамбов» добыл 15 побед и по два раза сыграл вничью и проиграл. В предсезонный период покинул пост главного тренера Андрей Талалаев. Новым наставником был назначен Мурат Искаков.

В этом розыгрыше команда из Тамбова добыла две виктории в двух выездных поединках. И теперь тамбовцы делят 1-3 место с «Шинником» и «Томью».

В первом туре «красно-синие» переиграли вторую команду «Зенита» со счетом 2:1. И с таким же результатом одолели «Балтику».

На данный момент у «Тамбова» 6-матчевая выигрышная серия во всех турнирах с общим счетом 19:3.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород», который в прошлом сезоне носил название «Олимпиец», стал только 12, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.

19 выездных поединков минувшего розыгрыша ФНЛ принесли команде шесть побед, пять ничьих и восемь поражений.

Стартовала дружина Дмитрия Черышева в новом чемпионате с выездной ничьей с «Мордовией» (2:2), пропустив второй гол за минуту до конца матча. Во втором туре она на своем поле одолела «Тюмень» со счетом 2:1.

Календарь и таблица РФПЛ

Оппоненты провели между собой всего лишь два поединка. В сезоне-2017/18 «Тамбов» переиграл на своей арене «Нижний Новгород» — 2:1, а другом матче была зафиксирована ничья — 1:1.

Прогноз

В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 1,70.

На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 5,40, ничья — 3,60.

Львиную долю очков «Тамбов» завоевал на своем поле. По всей видимости, и эта встреча не станет исключением. Наш прогноз — победа хозяев. 0