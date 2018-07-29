«Тамбов» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 29 июля

«Тамбов»
«Горожане» финишировали в минувшем первенстве ФНЛ на четвертом месте, но отставание от второй строки, дающей право на прямое повышение в классе, составило 14 очков. В стыковых матчах за выход в РФПЛ «Тамбов» проиграл оба поединка пермскому «Амкару» (0:1 и 0:2).
На своем поле в прошлом сезоне «Тамбов» добыл 15 побед и по два раза сыграл вничью и проиграл. В предсезонный период покинул пост главного тренера Андрей Талалаев. Новым наставником был назначен Мурат Искаков.
В этом розыгрыше команда из Тамбова добыла две виктории в двух выездных поединках. И теперь тамбовцы делят 1-3 место с «Шинником» и «Томью».
В первом туре «красно-синие» переиграли вторую команду «Зенита» со счетом 2:1. И с таким же результатом одолели «Балтику».
На данный момент у «Тамбова» 6-матчевая выигрышная серия во всех турнирах с общим счетом 19:3.
«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород», который в прошлом сезоне носил название «Олимпиец», стал только 12, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.
19 выездных поединков минувшего розыгрыша ФНЛ принесли команде шесть побед, пять ничьих и восемь поражений.
Стартовала дружина Дмитрия Черышева в новом чемпионате с выездной ничьей с «Мордовией» (2:2), пропустив второй гол за минуту до конца матча. Во втором туре она на своем поле одолела «Тюмень» со счетом 2:1.
Оппоненты провели между собой всего лишь два поединка. В сезоне-2017/18 «Тамбов» переиграл на своей арене «Нижний Новгород» — 2:1, а другом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Прогноз
В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 1,70.
На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 5,40, ничья — 3,60.
Львиную долю очков «Тамбов» завоевал на своем поле. По всей видимости, и эта встреча не станет исключением. Наш прогноз — победа хозяев. 0