В этом тексте рассмотрим сразу четыре матча — оба полуфинала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Челси» — «Реал» Мадрид

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

«Челси» и «Реал», как и ожидалось, оказались не очень щедрыми в первом матче. 1:1 — все самое интересное будет в ответной встрече.

Хотя начало в Мадриде было настолько бодрым, что львиная часть любителей ставок наверняка «загрузила» свои деньги на «верх» — как минимум три мяча точно напрашивались.

Но, как это часто бывает, содержательное и результативное начало сменилось суетой, которая продолжалась вплоть до финального свистка.

Прогноз на «Челси» — «Реал» Мадрид

Но как минимум у «Реала» теперь нет выбора — надо рисковать, обязательно забивать. 0:0, как в Ливерпуле, теперь не прокатит.

И можно не сомневаться, что настоящая жара начнется во втором тайме.

Ставка: тотал второго тайма больше 1,5 за 2.40.

«Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен»

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

А вот в Манчестере «полыхать» будет с первых минут. Домашние матчи «Сити» почти всегда начинаются без раскачки. Пеп Гвардиола очень любит сразу же перекрыть сопернику кислород. Даже если это рядовой матч АПЛ.

Прогноз на Манчестер Сити — ПСЖ

Ну а сейчас, когда на кону путевку в финал Лиги чемпионов, «Сити» точно понесется на чужие, едва услышав стартовый свисток.

Справится ли «ПСЖ» с этой бурей? Сложно сказать. Но скорее всего, еще до перерыва команды (или команда, то есть «Манчестер Сити») забьют минимум дважды.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Если «Сити» забьет в первые 15 минут, в оставшееся время скучать не придется.

Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 2.32.

«Арсенал» — «Вильярреал»

Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

Первая серия «Эмери VS Артета» завершилась в пользу главного тренера «Вильярреала» — 2:1. Если вы сомневались в испанской команде, очень зря, эти парни готовы ко всему.

Просто вспомните «Севилью», и не только ту, которая под руководством Эмери трижды захватывала Лигу Европы, но и прошлогоднюю, которая остановила «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».

«Вильярреал» сейчас выступает в той же роли — крепкий испанский клуб, который можно смело назвать теневым фаворитом турнира.

У Артеты наверняка есть парочка сюрпризов для своего коллеги. Но Эмери тоже едет в Лондон не с пустыми руками.

Все прогнозы на Лигу Европы

В общем, будет перестрелка, обмен голами, но чем это в итоге закончится — сложно сказать. Но будет результативно, сто процентов. Ответные матчи редко проходят по другому сценарию.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.89.

«Рома» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

Единственный матч, который после первой встречи превратился в формальность. В принципе, «Роме», возможно, проще даже согласиться на «технарь». Так хотя бы не больно будет. Но придется играть.

2:6 — с таким результатом вернулись римляне из Англии. Унизительный счет, кошмарные обстоятельства и тотальное невезение. Если что, после первого тайма счет был 2:1 в пользу «Ромы». Но после перерыва что-то пошло не так.

На самом деле, главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека даже после погрома действительно может сетовать на невезение. Еще в первом тайме ему пришлось заменить из-за травм трех основных игроков, в том числе голкипера.

Но так или иначе, все решено. «Рома» прощается с Лигой Европы, а «Манчестер Юнайтед» ждет финала. Так почему бы командам еще раз не порадовать зрителя результативным футболом?

Ставка: тотал матча больше 3,0 за 1.77.

Общий коэффициент — 18.62.