Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз

Поединок между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном должен был стать главным боем 2020 года, а может и за всю историю легкого веса. Но он не состоится — 1 апреля российский боец в своем инстаграме объявил об отмене боя. Причина — пандемия коронавируса, что же еще.

История вокруг боя запутывалась на протяжении последних недель. Изначально поединок, запланированный на 18 апреля, собирались провести на шоу UFC 249 в США. Но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы — штаты один за другим запрещали проведение массовых мероприятий.

Нурмагомедов и его команда вернулись в Россию из США 23 марта. В связи с пандемией коронавируса зал в Сан-Хосе, где проходила подготовка Хабиба, был закрыт по распоряжению местных властей.

Глава UFC Дана Уайт до последнего утверждал, что проведению поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном ничто не угрожает, и что на примете у него есть 4-5 мест проведения боя. Правда назвать ни одного из них он не мог, но в прессе фигурировала Саудовская Аравия и Эмираты.

Наконец, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме объявил, что поединка не будет, резонно указав на риски для здоровья, закрытые границы и необходимость ответственного отношения к режиму карантина.

Это объявление вызвло целую бурю — Фергюсон обвинил Хабиба в трусости, не обошлось и без Конора Макгрегора, который заявил, что Хабиб проиграл игру «на слабо» и сбежал домой посреди кризисной ситуации

Разъяренный Нурмагомедов дал интервью ESPN, в котором рассказал о ситуации, объяснив, почему он застрял в России, приложил своих злопыхателей непечатными словами....и заявил, что готов драться.

Прямо сейчас, если мне дадут локацию, а я смогу уехать из России — я буду драться в любом месте. США, Абу-Даби, не имеет значения. Я собираюсь драться, 100 процентов. Просто дайте мне локацию. Каждый день я отправляю Дэйне Уайту сообщение: «Эй, где моя локация?». UFC пытался организовать мой перелет в США и понял, что это невозможно. Я думаю, что они пытаются сделать бой Гэтжи — Фергюсон, потому что я не могу прилететь. Но хорошо — пускай так, но как они могут обсуждать этот бой, если места до сих пор нет? Допустим, бой будет в Абу-Даби. Как Джастин Гэтжи туда попадет? Туда никого не пускают. Только если у тебя есть паспорт гражданина ОАЭ. У нас была групповая переписка: я, Али Абдель-Азиз и Дэйна. Когда я выехал из Америки, то написал это туда. Уайт ответил: «Будь сфокусирован на тренировках. 99 процентов, что бой будет в Абу-Даби». Дэйна знал, что я лечу в Эмираты. Зачем мне было возвращаться в США, если мне сказали, что там точно боя не будет? За день до того, как мы вылетели, закрыли Сан-Франциско. Когда мы тренировались в закрытом зале АКА, то к нам приехали полиция и сказала, что этого делать нельзя. Хабиб Нурмагомедов

Поведение Даны Уайта также вызывает вопросы — сначала он до последнего утверждал, что поединок состоится, даже после того как Нурмагомедов оъявил о его отмене. Зато потом Уайт заявил, что «все и так знали, что Хабиб не будет драться». В файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится.

Бой любой ценой

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Усачев критикует главу UFC Дану Уайта за меркантильность и желание выжать из ситуации все возможное, несмотря на мировой кризис.

«UFC отменил турниры в Лондоне (21 марта), в Коламбусе (28 марта) и в Портленде (11 апреля). Нужно было в тот же день отменять и UFC 249 в Нью-Йорке. Маниакальное стремление Даны Уайта сделать бой пошло во вред.

Как только стало понятно, что Нью-Йорк отпадает, нужно было не искать новую локацию, а признать, что пятая попытка свести Нурмагомедова и Фергюсона потерпела крах. Признать это Уайту оказалось тяжело, поэтому ситуация становится все более тупиковой с каждым днем.

И отнюдь не благими намерениями руководствуется глава UFC, пытаясь провести турнир в назначенный срок. Только финансовая сторона вопроса волнует Уайт. Он видит шанс побить рекорд поединка Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо (4.6 млн проданных трансляций ), а Нурмагомедова глава UFC конкретно подставил.

Вины российской стороны в этой истории нет. Не было бы речи об Абу-Даби, как об итоговом месте, Нурмагомедов нашел бы новый зал для тренировок в США. 200 процентов, остался бы там и вернулся в Россию уже после боя.

Теперь остается проводить турнир без Хабиба. Раз вины Нурмагомедова в срыве боя нет, значит и титул должен остаться у него, а Тони может еще раз защитить свой обожаемый пояс временного чемпиона. И количество желающих встретиться с ним будет не меньше очереди за туалетной бумагой».

Тони Фергюсон Претендент на чемпионский пояс UFC Парень не хочет драться. Он испуган, он убегает. Поэтому его надо лишить титула. Мы его напугали. У него была возможность вернуться в США из Абу-Даби. У него есть все, чтобы сесть в самолет и вернуться. Это второй раз, когда мы его испугали. Я наемный убийца. Хабиб и Конор бегают с хвостами между ног, как чертовы собаки. Они киски. Хабиб — с*чка. Я сказал ему, что собираюсь вытереть чертов пол его шляпой, чувак встрял.

Проклятый бой

Автор блога «Панчер» Алексей Сафонов вспоминает, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона срывается уже в пятый раз.

«Весна 2017-го. Хабиб госпитализирован из-за весогонки.

Одна из двух самых громких отмен. Хабиб и Фергюсон должны были подраться за титул временного чемпиона UFC на турнире в Лас-Вегасе 5 марта 2017 года. Бой был максимально близок к реализации, но все сорвалось буквально за два дня.

Нурмагомедова экстренно госпитализировали из-за весогонки. Бойца доставили в больницу из-за проблем с печенью и почками. Как заговорили позже, проблемы с весом у Хабиба возникли из-за съеденного тирамису — дальше Фергюсон постоянно троллил россиянина на эту тему.

Весна 2018-го. Фергюсон споткнулся о провод и порвал кресты.

Попытка номер четыре — бой за полноценный титул чемпиона UFC в легком весе. На этот раз Хабиб был в норме, но подкачал Фергюсон, причем максимально тупо.

За 6 (!) дней до боя Тони споткнулся о телевизионный кабель, когда уходил с шоу. И именно в этот момент американский боец порвал крестообразные связки колена, сорвав апрельский поединок.

"Не могу передать словами, как я сейчас раздражен, зол и разочарован. Хочу извиниться перед болельщиками, UFC, Хабибом, моими напарниками, тренерами, друзьями, и самое важное — перед семьей. Счастливой Пасхи всем. Надеюсь, что этот кошмар наяву закончится", — сказал Фергюсон, которому предстояла сложная операция».

Конор Макгрегор Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Я в хорошей форме, чтобы драться прямо сейчас! Как только все это началось, я сказал себе: «Как я рад, что у меня не назначен бой». Если бы бой был назначен, то я всеми неправдами добился бы своего участия в нем. И победил бы. На самом деле ближе к дате боя Тони и Хабиб ввязались в игру на слабо. И Хабиб струсил первым, сделав счет 3-2 в пользу Тони. Хабиб сбежал домой из США посреди кризисной ситуации. Это очень рискованно. Поздравления, Тони.

Счет 3:2, Хабиб впереди

Автор «Чемпионата» Иван Ковалев понимает резоны Нурмагомедова отказаться от боя с Фергюсоном и выражает надежду, что идея провести поединок между этими двумя спортсменами не будет похоронена насовсем.

«Вот так российский чемпион похоронил самый крутой поединок в истории своей весовой категории в пятый раз. Таким образом Хабиб вышел вперёд в их импровизированном соревновании с Тони: Нурмагомедов отныне трижды становился причиной срыва их схватки, в то время как Фергюсон оказывался "виноват" дважды. На самом деле, считать виноватым Нурмагомедова язык едва ли у кого-то повернётся: устраивать в нынешних условиях вообще какой бы то ни было турнир — затея спорная.

Да и хватает у Хабиба бытовых причин отложить до лучших времён, вероятно, сложнейшую защиту титула из тех, которые у него могут быть.

Нурмагомедов перенёс на прошлой неделе два больших и сложных перелёта. Плюс наверняка были проблемы с акклиматизацией. И это за три с небольшим недели до главной схватки в жизни, да ещё и в самый разгар подготовительного лагеря.

Так что, когда 30 марта Нурмагомедов сказал в прямом эфире в своём "инстаграме", что он дома, в Дагестане, стало понятно, что шансов увидеть его в октагоне 19 апреля практически нет. И сейчас остаётся только надеяться, что в UFC не откажутся от идеи устроить встречу Хабиба и Фергюсона насовсем. Ведь после таких приключений это противостояние уже только ленивый не назвал его проклятым, а фанаты и компания всё активнее пытаются подбить своего чемпиона в лёгком весе на денежный реванш с Макгрегором».

Хабиб Нурмагомедов Чемпион UFC в легком весе Кто-нибудь даст мне локацию? Скиньте мне локацию. Я дома сижу, так как мы прилетели из Америки, мы на карантине. Тренируюсь постоянно. Слышал насчет Беларуси, но не знаю — правда это или нет. Я-то прилечу в Беларусь, но Тони не сможет вылететь из США. Никого не выпускают и не впускают оттуда. Мой совет вам всем — сидите дома, не нарушайте карантин. Все ученые мира, врачи, правительство, известные люди говорят, что надо пережить эту проблему. Старайтесь не нарушать. Уделяйте время своим детям и семье. И не деритесь в комментариях. Все мне пишут, что мне надо улететь. Скажите куда?

Хабибу не верят — и он сам виновт в этом

Автор Sport24 Ярослав Степанов объясняет, почему болельщики обвиняют Нурмагомедова в трусости, когда он говорит об отмене боя из-за коронавируса.

«То есть в мире прямо сейчас происходит полная жесть, все болеют, призывают сидеть дома, соблюдать карантин, а Хабиб — трус? Это очень странная логика, но ее спровоцировал сам Нурмагомедов.

Что мы знали до сегодняшнего дня об отношении Хабиба к пандемии коронавируса?

Он не понимал и не принимал запреты на рукопожатие в собственном зале, мотивируя это тем, что предписанное не изменишь. Вот наш отрывок из интервью с Салимом Мухидиновым, который тренировался там же, где и Хабиб:

"До болезни, когда я был в зале, нам сказали, что мы больше не жмем друг другу руки после тренировок. Хабиб тогда сказал, что если тебе предписано, то ты можешь умереть, споткнувшись на улице. Сказал, что не верит в это все и попросил пожимать руки как раньше".

Позже он совершает длительный перелет, прерывая тренировочный лагерь и подразумевая, что это сохранит бой 18 апреля в силе. 24 марта он выкладывает пост, в котором сообщает, что находится "в ожидании локации".

Вчера Хабиб впервые задается вопросом "почему я должен рисковать здоровьем ради боя?".

И тут невозможно спорить. Но как в это могут поверить люди, которые на протяжении последних дней/недель слышали и видели совершенно другое?

Есть ощущение, что причины хейта в сторону Нурмагомедова заключаются именно в недоверии. Очень глупо говорить о трусости на таком уровне, но уместно — о сомнениях в полноценной готовности к пятираундовому бою в условиях пандемии коронавируса и бесконечной смены часовых поясов».

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Позицию Хабиба надо уважать

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Усачев считает все претензии к Хабибу Нурмагомедову несостоятельными, а его объявление об отмене боя — актом мужества.

«Есть две причины, почему позицию Хабиба нужно считать мужественной.

Во-первых, именно он, а никто другой поставил точку в этой затянувшейся истории. Ни Фергюсону, ни Уайту, ни кому-то из UFC не хватило сил признать, что ситуация настолько плоха, что отмена турнира напрашивалась не 1 апреля, а в начале марта. UFC в этом плане сильно подставил всех бойцов, а не только участников главного боя вечера.

В раздевалках перед боями обычно находятся по 50 человек в сравнительно небольшом помещении и любой "чих" может обернуться тем, что все они будут заражены. Конечно, UFC попытался бы по максимум распределить всех бойцов в отдельные комнаты, но об абсолютно безлопастной обстановке не было бы и речи. Что важнее здоровье или миллион?

Во-вторых, Нурмагомедов ясно понимал, что когда он говорил об отмене боя, многие крайним сделают именно российского бойца. Хейтеров у Хабиба итак немало, а сейчас есть формальный повод сказать: "Он же сам улетел из США. Хабиб боится Фергюсона".

Но, минуточку. Ведь именно из-за эпидемии закрыли тренировочный лагерь Хабиба в Сан-Хосе. И если бы он нашел в США другой лагерь, далеко не факт, что и новое место не оказалось бы вскоре закрытым из-за пандемии. При этом еще и UFC сладко шептало на ухо: "Абу-Даби". Что радикально меняло ситуацию, и подготовка в собственном зале в Дагестане становилась чуть ли не идеальным местом для тренировок.

К тому же UFC еще перед вылетом Хабиба в Россию мог строго-настрого предупредить: "Абу-Даби — не окончательный вариант, бой может пройти в США. Хочешь драться — оставайся". Этого не было сделано. Нурмагомедова отпустили в Россию с легким сердцем. И каким боком виноват чемпион?».

Слишком много сумасшедших вещей, слишком много вопросов, и у меня нет ответа на них. Я понимаю, что люди расстроены, потому что этот бой — это бой мечты для фанатов. Это бой моей мечты. Я теряю деньги, я теряю много денег. Никто не теряет столько, сколько я теряю. Никто. Я теряю так много вещей. Я хочу драться. Реакция на слова Фергюсона? Такая же, какая была и на пресс-конференции. Он тупой парень. Пусть Тони сам попробует лишить меня титула. Это не вина Хабиба. Это коронавирус. Это разные вещи. Если есть желание устроить шоу — погнали. Многие люди хотят драться. У них нет денег, у них есть дети и семьи. Я не собираюсь отказываться. Если есть желание — погнали. Я знаю, что Дэйна Уайт очень старается. До тех пор пока я буду в UFC, Тони будет временным чемпионом, а Конор — вторым номером. Эти ребята всегда будут вторыми — они не на моем уровне. Хабиб Нурмагомедов

Нурмагомедову надо брать пример с Медведевой

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов овиняет российского бойца в нарочном срыве боя и считает, что тот мог найти возможность для поединка с Фергюсоном.

«О том, что Нурмагомедов сам срывает бой с Тони, мы уже писали. Фактически так оно и есть, пока Дана Уайт пытается всеми силами спасти турнир. Тем более, что коллеги из "СЭ" раскопали важный нюанс: улететь из России частным самолетом Хабибу бы никто не запретил. Думаете, на весь UFC не найдется ни один джет?

Листаем ленту инстаграма дальше и видим пост Евгении Медведевой. Фигуристка честно отсидела двухнедельный карантин в Канаде и теперь в обнимку с акулой из Икеи летит в Японию. Там у двукратной серебряной призерки Олимпиады шоу в июне. Пока улететь из Канады в Японию еще как-то можно, Женя пользуется моментом, чтобы не подвести себя, организаторов и зрителей.

Почему так не сделал Хабиб? Почему не взял пример с девушки (да, опасная ситуация для горца)? Обвинять его в трусости, нежелании драться вряд ли кто-то будет. Ну кроме Конора Макгрегора, он любитель. Остальных же Хабиб успел убедить, что к трусливым бойцам он не относится. Почему вдруг Нурмагомедова так беспокоит карантин и самоизоляция? Кто бы знал.

Однако факт остается фактом. Тут Хабиб, наверное, впервые в своей бойцовской карьере сдался. Странно видеть сдавшимся того самого непобежденного чемпиона, что при случае готов выпрыгнуть из клетки и набить чью-нибудь задиристую морду. Видимо, не в этот раз».

Рамадан закончится 25 мая, и я смогу драться уже в августе. Но если закончится пандемия. Многие страны закрылись до июля. В России продлили карантин до конца апреля. При лучших раскладах, ситуация пойдет на спад только к концу мая. Поэтому строить планы сейчас — неправильно. Для меня главное — бой с Тони. С Конором я ничего не понимаю: он говорит, что он в отличной форме, но когда я его размазал, он тоже якобы был в прекрасной форме, а потом жаловался, что у него нога болит. Как сейчас Конор может быть в хорошей форме? Тогда он тренировался 6 недель, а потом оказалось, что он был в плохом состоянии. Конор выглядит как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время прошло. Хабиб Нурмагомедов

Хабиб поступил профессионально

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Потапов считает, что если бы Нурмагомедов попытался вылететь в Америку — это было бы полной глупостью.

«Вопрос — куда лететь? Места боя еще нет. Во всяком случае, публике об этом неизвестно. Проведение турнира вообще находится под большим сомнением, мягко говоря. Еще один вопрос — зачем лететь? В страну, где коронавирус бьет рекорды по количеству случаев. Невозможно полностью оградить себя от общения с людьми.

Это абсолютно реальный риск для здоровья. Можно ли критиковать человека, который не хочет подвергать здоровье реальному риску? Не обязательно. К тому же, можно даже прилетев в США оказаться в изоляции там. А если уж где-то и быть в изоляции, то лучше дома с семьей, чем в другой стране.

Да, можно сказать, что Хабиб испугался заразиться коронавирусом. И в этом страхе он абсолютно прав. Вряд ли у него перед боем с Тони есть еще какие-то страхи.

Кто-то мог бы сказать, что если ты чемпион, значит, должен защищать титул тогда, когда организация скажет. В тех условиях, которые есть. Трудно с этим поспорить, но гарантий безопасности никто не отменял. Вряд ли Дана Уайт или любой другой человек в мире даст гарантии безопасности кому-либо в вопросе заражения коронавирусом.

Заболевают очень многие. Хабиб мог бы включить брутального мачо и полететь несмотря ни на что, но он решил побыть осторожным. Поступил профессионально, кстати говоря. Так на его месте поступили бы, наверное, большинство бойцов. Другое дело, что у критиков теперь есть новый довод припомнить Хабибу выпады в сторону оппонентов, когда он называл их то трусами, то цыплятами, то очкошниками. В этом смысле некрасиво получается. Но только в этом».

Олег Тактаров Бывший боец смешанных единоборств Был ли у команды Хабиба шанс попасть в США на бой? Слушайте, вариант был, есть и остается. Я еще раз говорю, что он не застрял. Если человек захочет и будет такая возможность, если вдруг волшебным образом все пойдет на спад и можно будет найти место, где провести бой… Есть мнение, что Хабиб побоялся Тони и все скинул на коронавирус? Я свое мнение оставлю при себе. Вся серьезность ситуации с коронавирусом и ее последствия в Лас-Вегасе, где живет хозяин UFC, наступит только через пару недель. Дэйна Уайт еще не понимает, насколько это все серьезно. Он может какие угодно планы строить, но я боюсь, что через неделю там будет уже не до соревнований.

Хабиб выбрался чистеньким

Автор «Чемпионата» Андрей Буров удивляется маниакальнмоу желанию Даны Уайта провести турнир и считает, что российский боец вышел из ситуации без особых имиджевых потерь.

«Турнир UFC 249 вполне может состояться 18 апреля, но он будет совсем не тем, чем должен было быть. И будет очень сложно отделаться от чувства, что все собравшиеся собраны здесь экстренно и на скорую руку. А где-то за всем этим из России будет наблюдать Хабиб Нурмагомедов — возможно, главная жертва недальновидной упёртости Дэны Уайта.

Конечно, к чемпиону UFC из России тоже есть вопросы. Например — зачем он вылетел из США в ОАЭ? Сам Хабиб утверждает, что ему сказали, что поединок на 99% состоится именно там, так что здесь тоже косвенный прокол со стороны Уайта и UFC. Непонятно лишь, зачем Нурмагомедов говорил про невозможность вылета из России в США и зачем тянул с решением отказаться от поединка до последнего.

Возможно, это стоило сделать гораздо раньше. Это было бы немного логичнее, но вряд ли бы позволило россиянину избежать такой же волны хейта и глупых обвинений в трусости. Суть останется неизменной — Нурмагомедов оказался в ситуации, в которой не было выигрышных вариантов.

Вы же не считаете хорошей идеей бой с самым опасным соперником в своей карьере без нормального тренировочного лагеря, закрывшимся залом, несколькими трансатлантическими перелётами и полной неопределённостью на фоне предстоящей тяжелейшей весогонки? Вот и Хабиб не считает.

Россиянин выбрался из ситуации с минимальными потерями: волной народного негодования, но с чемпионским поясом, чистым рекордом и светлым будущим. В конце года, когда Нурмагомедов вернётся в октагон, все разговоры закончатся, а Хабиб получит возможность укрепить своё наследие и в нормальных условиях сделать то, что почему-то должен был делать, когда весь мир остановился».

Александр Шлеменко Российский боец Не сказать, что я расстроен отменой боя. Конечно, хотелось посмотреть. Но я предполагал, что так и будет, слишком сложная ситуация в мире. Тем более он уже четыре раза до этого срывался. Все указывала на отмену боя, особенно после того, как моя схватка тоже не состоялась. Просто почему-то продолжали разговоры. Эта отмена не стала для меня громом среди ясного неба, все довольно предсказуемо. Хабиба начали обвинять в трусости? Хабиб очень расчетлив, и всегда таким был. Он всегда перед каждым боем выбивал для себя наилучшие условия — для подготовки, для сгонки веса. И здесь тоже самая ситуация. Глупо обвинять его в трусости. Ну да, конечно, испугался он Фергюсона… Мне просто смешно такое слышать.

Из UFC сделали курятник

Автор «Спорта День за Днем» Андрей Нойманн недоволен информационной шумихой, окружающей несостоявший поединок Нурмагомедова и Фергюсона.

«Не многовато ли стало Хабиба Нурмагомедова? Новости о нем в последние дни тоннами падают на все сайты. Сам спортсмен через день выходит в прямой эфир инстаграма, говоря о себе в третьем лице и оправдываясь за срыв боя с Фергюсоном. Теперь россиянин еще и дал интервью ESPN, где выражался еще более жестко, чем в собственных соцсетях. Подключился к заварушке и Конор Макгрегор, которого подозрительно долго не было слышно.

Теперь вместо потенциально главного боя весны любители ММА получили очередную заварушку в курятнике, где два миллионера обсыпают друг друга ругательствами через соцсети и СМИ. Полноценная ли это замена бою Хабиб — Фергюсон, каждый пусть решит сам, но многие явно хотели увидеть разборки в октагоне, а не инстаграме.

Тем более, что об организации реванша Нурмагомедова и Макгрегора пока никто не вспоминает. Вряд ли Дана Уайт посмотрит на их новую перепалку и решит, что нужно бросать все, бежать организовывать ирландцу реванш. Тут бы апрельский турнир хоть как-то провести, да ситуацию с Фергюсоном урегулировать.

Тони хоть и не выскочка, да и ведет себя достаточно прилично, но все равно немного влез в информационный мир. Предложил лишить Хабиба титула, раз провести защиту россиянин не сможет. Уайту придется долго разговаривать с каждым из бойцом, а затем и со СМИ, чтобы конфликт был хоть как-то урегулирован».

Юсуф Раисов Российский боец ACA Естественно, в UFC поступили неправильно. Сначала ему сказали, что боя в Америке не будет. Он поговорил с ними, ему сказали, что он может отправляться домой. Что бы я сделал на месте Хабиба? Двоякая ситуация. Но, наверное, я бы не вылетел на бой. Во-первых, тут неуважение со стороны UFC. Сказать одно, а потом звать обратно в Америку — это неправильно. Они просто должны извиниться перед Хабибом. Тони Фергюсон находится в Америке. Ему не нужна акклиматизация, вот он и треплет языком. Да и вылететь туда нельзя.

Как UFC расценивает действия Хабиба?

Шеф отдела единоборств «Спорт-Экспресса» Илья Андреев задается вопросом, не потеряет ли Хабиб Нурмагомедов чемпионский пояс после срыва боя с Фергюсоном.

«Важный вопрос: что будет с титулом Хабиба. Фергюсон, естественно, заявил, что пояс у Нурмагомедова нужно отнять. Но легитимно ли это?

За что в UFC лишали чемпионства:

— допинг (Джош Барнетт, Тим Сильвия, Шон Шерк, Джон Джонс, Ти-Джей Диллашоу);

— подписание контакты с другой организацией (Мурилу Бустаманте);

— разногласия, связанные с контрактом (Дженс Пулвер);

— невозможность провести защиту из-за травмы (Фрэнк Мир, Кейн Веласкес, Доминик Крус, Никко Монтаньо);

— нарушение закона (Джон Джонс);

— большая пауза в выступлениях (Конор Макгрегор);

— отказ от защиты титула (Жермейн де Рандами).

У Хабиба нет проблем с допингом, он здоров, не нарушал закон, у него нет большой паузы в выступлениях, какая была у Макгрегора. Таким образом, в UFC могут отнять у него титул, только если установят, что он по, так скажем, неуважительной причине отказался драться с Фергюсоном. Де Рандами лишили титула, так как она не стала драться с Крис Сайборг, поскольку не захотела проводить бой с "обманщицей" (до этого Крис ловили на допинге).

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У Хабиба мотивы совершенно иные. Исходя из имеющейся информации (фейк от UFC про ОАЭ, сложности с авиаперелетом, пандемия коронавируса), от боя он не отказывался. Так что поводов лишать его пояса у UFC, вроде бы, быть не должно. Плюс вернуться в октагон он сможет уже через пять месяцев, или даже раньше. Тем не менее очень интересно услышать, как все происходящее объяснит Дана Уайт».

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