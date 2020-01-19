Уничтожение за 40 секунд. Триумфальное возвращение Макгрегора

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 246, главным событием которого стала встреча Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Ирландец нокаутировал своего соперника всего за 40 секунд, направив на него шквал безответных ударов. Предлагаем узнать, что об этом поединке написали СМИ.

С места в карьер

Автор «Советского спорта» Сергей Ващенко отметил резвое начало со стороны Макгрегора, который без лишних раздумий бросился избивать оппонента.

«Конор Макгрегор вернулся в октагон спустя 15 месяцев простоя. Было видно, что он максимально заряжен только на один исход — на яркую и быструю победу нокаутом.

С первой же секунды ирландец набросился на Серроне с мощнейшими ударами. Видимо, он хотел побить рекорд Хорхе Масвидаля, который в прошлом году за пять секунд нокаутировал Бена Аскрена ударом с колена.

Никто не ожидал, что Макгрегор понесется в атаку. "Ковбой" пропустил хайкик и "поплыл", упал на настил октагона, где Конор набросился на него, как хищник на жертву.

Дональд Серроне Боец UFC Конор застал меня врасплох таким резвым началом. Не ожидал такого. Что дальше? Я обожаю этот вид спорта и буду продолжать бороться — это то, что я люблю.

Началось тотальное избиение и рефери Хербу Дину пришлось останавливать схватку на 40-й секунде первого раунда. Все лицо Серроне было в гематомах. И это самое быстрое поражение в его прекрасной карьере», — констатировал Ващенко.

Заявка на реванш с Хабибом

Журналист «Чемпионата» Иван Ковалев похвалил Магрегора за яркую демонстрацию своих навыков и допустил, что вскоре может состояться реванш ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор выглядел великолепно — он был резок, точен и как никогда агрессивен. Несколько атак с рук, коленей и даже с плеча в клинче мигом покрыли лицо Серроне гематомами. А точный левый хай-кик уронил Дональда на настил, откуда соперник уже не позволил ему подняться.

К чести рефери Херба Дина, он дал Ковбою шанс восстановиться, хотя раньше нередко казалось, что судьи останавливают бои Макгрегора рановато. В этот раз поединок был остановлен, возможно, даже поздно, ведь Конор устроил Дональду настоящее избиение на земле.

Макгрегор уже заигрывает со звёздами третьего для себя, полусреднего дивизиона. Он уже заговорил о возможных поединках с Хорхе Масвидалем и чемпионом Камару Усманом. Однако главной целью для него, очевидно, всё ещё остаётся месть Хабибу Нурмагомедову.

Многое было сказано об организации их реванша. В частности, российский чемпион отметил, что не собирается снова драться с ирландцем, пока тот не одержит 10 побед в октагоне. Однако накануне UFC 246 президент Дэна Уайт заверил, что уверенной победы над Серроне хватит Макгрегору, чтобы рассчитывать на повторную встречу с чемпионом.

Конор Макгрегор Ирландский боец У Хабиба особый набор навыков и свой стиль. Я серьезно подготовлюсь к реваншу. Почему Дэйна против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб. Из-за PPV? Серьезно? Неужели мы мало заработали на первом бое?

А это значит, что нам только осталось дождаться весеннего поединка Хабиба с Фергюсоном. Если Нурмагомедов успешно защитит титул в третий раз, то до конца 2020 года мы наверняка увидим самый грандиозный реванш в истории ММА», — подчеркивает Ковалев.

Магрегор — король вне ринга

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Андрей Баздрев выделил не только навыки боя Магрегора, но и то, как он подходил к поединку, и как вел себя после него, будучи шоуменом.

«Задайте себе вопрос, как Дональд Серроне может быть внезапно так плох? Или это Макгрегор так хорош? После паузы в полтора года, с изменившимся телом, ухудшившимися рефлексами, я видел его в Москве — и гуляющего, и тренирующегося. Кажется, это было в октябре. И Конор выглядел довольно потрепанным жизнью человеком, язык тела говорил о том, что это мужчина средних лет, пытающийся завязать с плохими привычками, а не атлет со смертельными рефлексами.

Перед боем довольно многие считали и открыто говорили о том, что эра Макгрегора завершена. Что он сдулся. Что он не нужен Дане Уайту. И он не является прежней движущей силой для индустрии смешанных единоборств. В попытке выдать желаемое за действительное многие из этих людей забыли о важном.

То, что происходит в клетке — вообще не главное. Спорт и все прочее. Это лишь инструмент, способ, для того, чтобы что-то продать. Билеты, костюмы, наушники, кроссовки. Вот настоящая индустрия. И здесь король пока только один — Конор Макгрегор. Это его мир, а вы просто в нем живете.

Дэйна Уайт Президент UFC Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо. Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории. Это тот бой, который должен состояться следующим.

Но если вы за чистый спорт, за ударную технику, удушающие и болевые — что ж, тогда просто загляните в глаза Дональду Серроне и сами решите, во что вы верите», — пишет Баздрев.

Нормы приличия

Джефф Вагенхайм в своем материале для ESPN подчеркнул, что Магрегору стоит попробовать вести себя в будущем так же прилично, как он это делал перед поединком с Серроне.

«Воскресный бой показал, насколько особенным может быть Магрегор, когда его не преследует глупая ярость. Если эта победа позволит ему встретиться с Гейджи, Масвиделем или даже Нурмагомедовым, ни один из них не будет подыгрывать ирландцу так же, как "Ковбой", и мы увидим, сможет ли Конор сохранить равновесие, позволяющее ему выступать в своих лучших проявлениях.

В недавнем интервью он признался, что некоторые из его предматчевых насмешек над Нурмагомедовым в 2018 году, вероятно, перешли черту порядочности, и он сказал, что извлек урок и стал более зрелым. Хорошие слова. Но сможет ли он удержать эту зрелость?

Магрегору не всегда нужно пожимать руки или обмениваться комплиментами со своим противником, как он это делал с Серроне. Для него нормально сказать в адрес оппонента что-то обидное, ведь Макгрегор — мастер ментальной игры, побеждающий некоторых своих противников до того, как будет нанесен первый удар. Но он должен хранить дисциплину, чтобы самому не дать слабину.

Парень, которого мы увидели в воскресенье, кажется, готов к новому восхождению на вершину спорта. Он также, вероятно, готов принять внутреннюю борьбу. Возможно, это был не старый Макгрегор и не новый Конор, но в итоге окажется ли он настоящим?

Абдулманап Нурмагомедов Отец Хабиба Нурмагомедова Абсолютно ничем Макгрегор нас не удивил. Бой был в категории до 77 килограммов. Более значимый поединок провел бразилец Диего Феррейра, который победил бывшего чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса. Для категории до 70 килограммов после победы Макгрегора не произошло абсолютно ничего. Чемпион Хабиб. В гонке за чемпионское звание — Тони Фергюсон, Ислам Махачев, а теперь и Феррейра. Конор еще абсолютно ничего не сделал . Он не заслуживает реванша с Хабибом. Чем он заслуживает? Может, Джон Джонс тогда тоже заслуживает боя за титул в легком весе? Или Генри Сехудо?

Нет никаких гарантий, что Магрегор, придерживающийся стандартов приличия, достигнет таких же высот, которые были у него в прошлом. Однако это стоит выяснить для блага самого спортсмена, его семьи и спорта, который он прославляет», — заключил Вагенхайм. 0