Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса

Российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье в Абу-Даби. Поединок был остановлен в третьем раунде, когда россиянин провел блестящий удушающий прием, который вынудил американца сдаться. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Хабиб-стайл

Автор «Советского спорта» Владислав Усачев подчеркнул, что поединок прошел преимущественно на канвасе, что стало большим плюсом для россиянина.

«В первом раунде Нурмагомедов полторы минуты присматривался к сопернику. Порье в основном работал ударами ног. Первый же проход российского бойца завершился переводом в партер, в котором спортсмены провести оставшуюся часть раунда. Хабиб дважды выходил на тот болевой прием, которым он заставил сдаться Конора Макгрегора, но где-то россиянин не дожал, а в остальном Дастин выдержал натиск и дождался сигнала об окончании раунда.

Начало второй пятиминутки получилось самым опасным моментом для россиянина за последние несколько боев. Порье начал с атак руками и несколько ударов пришлись в челюсть Нурмагомедову. Даже если Хабиб и был потрясен, виду он не показал. Чемпион UFC грамотно оборонялся, а у Порье закончились силы, и последние удары получились неточными и амплитудными.

Сразу начался Хабиб-стайл. Новый проход Нурмагомедова и поединок вернулся на канвас. Россиянин нанес сопернику опасное рассечение в области глаза. Какое-то время Дастин даже не столько оборонялся, сколько реагировал на полученную травму и был крайне пассивен. И второй раунд, несмотря на очень удачное начало, Порье тоже проиграл.

К третьему раунду Дастин подошел уже без сил. И проход в ноги Хабибу удался гораздо раньше, но Порье успел захватить голову российского бойца, пытаясь выйти на удушающий прием. Секунд 30 было даже тревожно.

Хабиб Нурмагомедов Чемпион UFC На следующей неделе поставьте меня на первую строчку списка P4P. Думаю, я это заслуживаю. Я доминирую над всеми соперниками, я непобеждённый боец. Кажется, этим я заслуживаю некоторое уважение.

Освободиться от удушающего приема для Хабиба оказалось делом времени и техники. Практически сразу после того как россиянин вынырнул из-под руки соперника, он захватил спину и мертвой хваткой вышел на удушающий прием сам. Порье сдался», — констатирует Усачев.

Полное доминирование

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Илья Андреев поражен тем, что никто до сих пор так и не придумал, как противостоять Нурмагомедову, хотя его тактика хорошо известна.

«Конечно, Порье тренировал защиту от тейкдаунов. В бою с Нурмагомедовым он оборонялся лучше, чем в других поединках. Раньше его даже Петтис переводил в партер, который совсем не вольник.

На пресс-конференции — то ли в июне, то ли в июле, Хабиб сказал, что выйдет в октагон и будет мучить Дастина, будет его валить и бить. Так и вышло. Это была победа без шансов для соперника. Вроде бы, стиль Нурмагомедова известен абсолютно всем. Бить и валить. Однако в легком весе никто так и не придумал, как противостоять дагестанцу.

Хабиб побил рекорд Федора Емельяненко по числу побед подряд среди российских бойцов. Теперь у дагестанца их 28. Пока Нурмагомедова нельзя назвать самым доминирующим чемпионом из России, все же у Емельяненко защит титула Pride (до 2006 года включительно — самая престижная лига) больше, чем у Хабиба в UFC.

Но Федор, даже в лучшие годы, не доминировал во всех боях так, как это делает Хабиб. У Нурмагомедова один проигранный раунд за 11-летнюю карьеры. Один! Это просто невероятно», — восхищается Андреев.

Пора задуматься о повышении

Журналист «Спорта День за Днем» Антон Кудинов назвал большим преимуществом Хабиба то, как он набирает восемь килограммов сразу после взвешивания.

«Были разговоры, что Нурмагомедов может выступить одним из инициаторов создания промежуточной категории — до 74 кг. Но вероятность такого шага UFC невелика. Вот и сидит Хабиб в удобном весе, выходя в октагон массой под 80.

С его стилем это уже 70 процентов победы. Повалить соперника, пристроиться в удобной позиции и начать забивать сверху. Преимущество в весе — один из важных факторов непобедимости Хабиба. Хотя восхитительную выносливость и потрясающие борцовские навыки, конечно, отрицать нельзя.

Может, внимания к такому "жульничеству" Хабиба, к его любви пользоваться дыркой регламенте было бы меньше внимания. Если бы сам Нурмагомедов за пределами октагона не любил придираться. То ему концерт покажется похабным, то театральное представление.

Бой с Порье в очередной раз доказал, что в этом весе спортивного интереса у Нурмагомедова много не будет. Ну разве что Тони Фергюсон, бой с которым срывался уже трижды.

Александр Емельяненко Российский боец Поздравляю Хабиба с заслуженной победой! Хабиб — молодец, Хабиб — чемпион. Я вчера переживал, кричал перед телевизором, голос осип. Хабиб заставил понервничать. Сейчас его будет изучать весь бойцовский мир. У Хабиба отстающая часть — ударная техника. Хабибу нужно ее, если он собирается боксировать с Флойдом Мэйвезером. Сейчас нужно уделить внимание боксу и работать, перестроить мышцы борцовские на подвижность боксерскую. Над этим стоит поработать, чтобы сделать красивый бой с Мэйвезером.

Так что если Хабиб хочет действительно оставить след в UFC и ММА, ему нужен не второй бой с Макгрегором или новая кучка соперников-легковесов, а полноценный вызов с переходом в более тяжелую весовую категорию. Заодно сбережет здоровье на весогонке», — считает Кудинов.

Новая встреча с Макгрегором

Андрей Буров из «Чемпионата» посоветовал Нурмагомедову подумать о реванше с Конором Макгрегором, тем более что ирландец сам напрашивается в Москву.

«А теперь представьте. Москва. "Лужники". 80 тысяч на трибунах. Раскрутка в несколько месяцев. Два самых популярных бойца в истории UFC в столице России! Ну просто сказка же! После такого Дэна Уайт, Шон Шелби и все остальные боссы компании могут смело уходить на пенсию — мощнее события им уже не собрать.

Конечно, вы можете сказать, что первый бой Нурмагомедова и Макгрегора наглядно показал, кто сильнее. Но, во-первых, прошёл год, а это может многое поменять в раскладе сил. Во-вторых, сегодня мы увидели, как левша неплохо пробивает Хабибу в лицо. И в-третьих, Орла точно небудут волновать интриги в реванше — особенно если будет жирный чек.

Конор Макгрегор Ирландский боец Бронируйте реванш в Москве.

Сегодня уже было объявлено, что следующий поединок Хабиба может пройти в России. Да, ранее много раз говорилось, что устроить в нашей стране номерной турнир UFC не так-то просто. Однако ради местной аудитории и такой большой звезды, как Нурмагомедов, Дэна Уайт наверняка что-то придумает», — убежден Буров.

Все внимание на Фергюсона

Алексей Сафонов в своем блоге на Sports.ru, рассматривая кандидатуры потенциальных соперников Хабиба, первоначально остановился на Тони Фергюсоне.

«Бой Хабиба и Фергюсона — самый ожидаемый в легком дивизионе. Нурмагомедов легко справляется с ударниками — Конор, Порье и Эдсон Барбоза ничего с ним не сделали, а по уровню борьбы он выше всех в категории. Тони — универсал. Скорее всего, как и остальные, не устоит от тейкдаунов Хабиба, но у него сумасшедшие локти.

Фергюсон умеет работать снизу (в этом положении оказывались все соперники Хабиба): шикарное джиу-джитсу позволяет набрасывать неожиданные болевые и удушающие приемы, а локтями он ставит сечки из любого положения. Заливающая лицо кровь — вряд ли то, что помогает оппонентам Фергюсона выиграть.

Победная серия Тони в UFC — 12, ровно как у Хабиба. Дико, что за все это время у американца не было полноценного титульного шанса — только временное чемпионство. Но сейчас ни у кого нет сомнений, что Фергюсон должен быть следующим. Даже Уайт так считает.

Артем Дзюба Форвард «Зенита» Я думаю, это будет очень крутой бой. Вот этот бой я жду. Хочу понять, кто же самый крутой в этом дивизионе. Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем.

А вот про полусредний вес надо и правда забыть. Камару Усман и Тайрон Вудли — огромные, сильные ребята, на фоне которых Хабиб будет выглядеть малышом. Даже если представить, что в межсезонье Нурмагомедов весит в районе 90 кг. Плюс в том дивизионе огромная очередь из претендентов: Хорхе Масвидаль, Колби Ковингтон, Нэйт Диас. Врываться туда просто не имеет смысла. Но разве кто-то удивится?», — задается вопросом Сафонов. 0