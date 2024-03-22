Последний матч: «Сент-Луис» — «Оттава» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оттава» — «Сент-Луис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Оттава»).
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