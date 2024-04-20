«Балтика» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

обыграла(2:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол хозяева забили на 84-й минуте. Анхело Энрикес добрался до мяча быстрее голкипера соперника и отправил его в ворота.

На 90+2-й минуте «Крылья» сумели сравнять счет благодаря голу Амара Рахмановича. Полузащитник самарцев уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 1:1.

На 90+6-й минуте «Балтике» вновь удалось выйти вперед. Полузащитник команды Дмитрий Рыбчинский отреагировал на передачу партнера и в касание отправил мяч в ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Балтика — Крылья Советов 2:1 Голы: 1:0 Анхело Энрикес (84'), 1:1 Амар Рахманович (пенальти) (90+2'), 2:1 Дмитрий Рыбчинский (90+6') Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Данила Козлов, Роберто Фернандес, Юрий Ковалёв, Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Анхело Энрикес, Andrade K., Luna D., Nascimento Fernandes A. Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Георгий Зотов, Фернандо Костанца, Кирилл Печенин, Илья Гапонов, Роман Ежов, Владимир Хубулов, Никита Салтыков, Амар Рахманович Предупреждения: Кирилл Печенин (34'), Роберто Фернандес (66'), Александр Жиров (77'), Иван Ломаев (84'), Никола Радмановац (90+2')

После этого матча «Балтика» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Крылья Советов» — на 6-й позиции (36 баллов).