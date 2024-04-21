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    «Каролина» завладеет инициативой на старте серии?

    «Каролина» — «Айлендерс». Ставка (к. 1.81) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 21 апреля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Айлендерс»
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    «Каролина»
    В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 21 апреля. Начало встречи — в 00:00 (мск). «Каролина» — «Айлендерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Апреля 2024 года

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: Прибавив во второй половине сезона, команда из Роли смогла навязать борьбу за лидерство в Восточной конференции и в моменте претендовала на Кубок Президента.

    Однако на фоне «Рейнджерс» «Каролине» пришлось отодвинуться на задний план. В частности, в 82 встречах она набрала 111 очков, с которыми оказалась второй в таблице Востока, отстав на 3 балла от конкурентов из Нью-Йорка.

    Последние матчи: В течение нескольких последних недель «Харрикейнз» выдали серию уверенных матчей, одержав пять побед подряд. Зачастую все они были подкреплены большим количеством заброшенных шайб в исполнении «Каролины».

    В период с 6 по 15 апреля команда Рода Бриндамора обыграла «Вашингтон» (4:2), «Коламбус» (3:0), «Бостон» (4:1), «Сент-Луис» (5:2) и «Чикаго» (4:2). Идеальную картину смазало лишь поражение от «Блю Джекетс» на их территории (3:6).

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    Не сыграют: В первом кубковом матче «Харрикейнз» не поможет Йеспер Фаст.

    Состояние команды: Огромный объем работы, проделанный «Каролиной» во второй части сезона, делает ее одной из самых конкурентоспособных команд Востока в контексте борьбы за победу в финале конференции.

    «Айлендерс»

    Путь к плей-офф: Вся кампания ньюйоркцев с Лонг-Айленда в рамках регулярки подразумевала неуступчивую борьбу за возможность сыграть в плей-офф. В частности, по ходу сезона команда пережила не один напряженный момент, но в итоге преуспела на фоне прямых конкурентов.

    В 82 матчах «Айлендерс» набрали 94 очка, с которыми заняли седьмую строчку в таблице Восточной конференции. На 3 балла они опередили ниже идущих «Кэпиталз» и «Ред Уингз».

    Последние матчи: Первую половину апреля «Айлс» провели безупречно в плане результатов: команда добилась шести побед подряд, после чего провалилась в битве за Нью-Йорк, проиграв «Айлендерс» (2:3 Б).

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    • Однако за безуспешным выездом в «Мэдисон Сквер Гарден» последовали новые — последние — в регулярке успехи. Так, команда Патрика Руа одержала верх над «Нью-Джерси» (4:1) и эффектно разобралась с «Питтсбургом» (5:4).

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    Не сыграют: Предстоящий матч пропустит Скотт Мэйфилд. Под вопросом участие Ноа Добсона, Андреса Ли и Жана-Габриэля Пажо.

    Состояние команды: В паре с «Каролиной» «Айлендерс», безусловно, считаются аутсайдерами. Однако этот факт может сыграть им на руку, избавив от лишнего давления. В целом же команда явно готова дать отпор одному из сильнейших представителей Востока.

    Статистика для ставок

    • Победой «Каролины» закончились шесть домашних матчей из последних семи

    • Только в одной игре из предыдущих десяти на «PNC-арене» команда Бриндамора пропустил более двух голов

    • «Айлендерс» не проиграли ни одного матча в основное время из последних четырех в гостях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.68, а победа «Айлендерс» — в 3.97.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.

    Прогноз: Во всех смыслах «Айлендерс» — крайне неудобные соперники, которые способны на сенсацию. Но в преддверии Кубка «Каролина» была слишком хороша, и рассматривать ее на домашнем льду в качестве команды, готовой отдать победу гостям, вряд ли уместно.

    Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.81.

    Прогноз: С учетом того, насколько хороша команда Бриндамора дома, от нее вполне возможно ожидать победу с относительно крупным разрывом в счете.

    Ставка: «Каролина» победит с форой -1 за 1.98.

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    Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Айлендерс» с коэффициентом 1.81. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Каролина» завладеет инициативой на старте серии?
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