В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 21 апреля. Начало встречи — в 00:00 (мск). «Каролина» — «Айлендерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Каролина»

Путь к плей-офф: Прибавив во второй половине сезона, команда из Роли смогла навязать борьбу за лидерство в Восточной конференции и в моменте претендовала на Кубок Президента.

Однако на фоне «Рейнджерс» «Каролине» пришлось отодвинуться на задний план. В частности, в 82 встречах она набрала 111 очков, с которыми оказалась второй в таблице Востока, отстав на 3 балла от конкурентов из Нью-Йорка.

Последние матчи: В течение нескольких последних недель «Харрикейнз» выдали серию уверенных матчей, одержав пять побед подряд. Зачастую все они были подкреплены большим количеством заброшенных шайб в исполнении «Каролины».

В период с 6 по 15 апреля команда Рода Бриндамора обыграла «Вашингтон» (4:2), «Коламбус» (3:0), «Бостон» (4:1), «Сент-Луис» (5:2) и «Чикаго» (4:2). Идеальную картину смазало лишь поражение от «Блю Джекетс» на их территории (3:6).

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Не сыграют: В первом кубковом матче «Харрикейнз» не поможет Йеспер Фаст.

Состояние команды: Огромный объем работы, проделанный «Каролиной» во второй части сезона, делает ее одной из самых конкурентоспособных команд Востока в контексте борьбы за победу в финале конференции.

«Айлендерс»

Путь к плей-офф: Вся кампания ньюйоркцев с Лонг-Айленда в рамках регулярки подразумевала неуступчивую борьбу за возможность сыграть в плей-офф. В частности, по ходу сезона команда пережила не один напряженный момент, но в итоге преуспела на фоне прямых конкурентов.

В 82 матчах «Айлендерс» набрали 94 очка, с которыми заняли седьмую строчку в таблице Восточной конференции. На 3 балла они опередили ниже идущих «Кэпиталз» и «Ред Уингз».

Последние матчи: Первую половину апреля «Айлс» провели безупречно в плане результатов: команда добилась шести побед подряд, после чего провалилась в битве за Нью-Йорк, проиграв «Айлендерс» (2:3 Б).

Однако за безуспешным выездом в «Мэдисон Сквер Гарден» последовали новые — последние — в регулярке успехи. Так, команда Патрика Руа одержала верх над «Нью-Джерси» (4:1) и эффектно разобралась с «Питтсбургом» (5:4).

Не сыграют: Предстоящий матч пропустит Скотт Мэйфилд. Под вопросом участие Ноа Добсона, Андреса Ли и Жана-Габриэля Пажо.

Состояние команды: В паре с «Каролиной» «Айлендерс», безусловно, считаются аутсайдерами. Однако этот факт может сыграть им на руку, избавив от лишнего давления. В целом же команда явно готова дать отпор одному из сильнейших представителей Востока.

Статистика для ставок

Победой «Каролины» закончились шесть домашних матчей из последних семи

Только в одной игре из предыдущих десяти на «PNC-арене» команда Бриндамора пропустил более двух голов

«Айлендерс» не проиграли ни одного матча в основное время из последних четырех в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.68, а победа «Айлендерс» — в 3.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.

Прогноз: Во всех смыслах «Айлендерс» — крайне неудобные соперники, которые способны на сенсацию. Но в преддверии Кубка «Каролина» была слишком хороша, и рассматривать ее на домашнем льду в качестве команды, готовой отдать победу гостям, вряд ли уместно.

Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.81.

Прогноз: С учетом того, насколько хороша команда Бриндамора дома, от нее вполне возможно ожидать победу с относительно крупным разрывом в счете.

Ставка: «Каролина» победит с форой -1 за 1.98.