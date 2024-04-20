В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Серии А, российской Премьер-лиги и АПЛ На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Эмполи» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии

«Синие» продолжают отчаянную борьбу за выживание в Серии А. «Эмполи» занимает 17-е место в таблице с 28-ю очками в активе, опережая зону вылета лишь на 1 балл.

В последнее время команда очень мало побеждает. В прошедшем туре чемпионата «Эмполи» проиграл «Лечче» (0:1), а встречей ранее обыграл «Торино» (3:2). За последние 6 встреч команда выиграла только 1 раз при 5-и поражениях.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи», в свою очередь, борется за попадание в еврокубки по итогам сезона. Команда занимает 8-е место в таблице с 49-ю очками, имея одинаковое количество баллов с «Лацио», который как раз попадает в эти заветные еврокубки.

Неаполитанцы стали более менее регулярно набирать очки. В прошлом туре Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Фрозиноне» (2:2), а до этого обыграл «Монцу» на чужом поле со счетом 4:2.

Ставка: Победа «Наполи» за 1.70.

ЦСКА — «Ахмат»

Футбол. Чемпионат России

Армейцы после зимней паузы серьезно преобразились, команда стала очень часто побеждать. После 23-х туров ЦСКА уже занимает 4-е место в РПЛ с 37-ю очками в активе, оставая от 3-й позиции лишь на 1 балл.

У ЦСКА продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот период армейцы 6 раз победили и дважды сыграли вничью.

«Ахмат» проводит ужасный период, проигрывая всем подряд. Команда уже находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе.

В прошедшем туре «Ахмат» уничтожили на своем же поле. «Балтика» разгромила грозненцев со счетом 7:1. До этого матча команда проиграла «Локомотиву» (0:2). В целом, «Ахмат» проиграл уже 4 последних матча подряд.

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА 1.5 больше за 1.55.

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии

«Волки» являются крепким середняком в АПЛ, занимая 11-е место в таблице с 43 очками в активе. За 6 туров до конца чемпионата «Вулверхэмптон» уже не претендует на еврокубки, а также и вылететь не может.

К тому же, «волки» все никак не могут победить в последних матчах. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), а до этого проиграла «Вест Хэму» (1:2). Серия «Вулверхэмптона» без побед продолжается уже 5 матчей подряд.

Все прогнозы на АПЛ

«Арсенал» продолжает бороться за чемпионство в АПЛ. «Канониры» занимают 2-е место в таблице с 71-м очком в активе после 32-х туров. «Арсенал» отстает от 1-й позиции лишь на 2 балла за 6 туров до конца.

В последнем туре АПЛ команда Микеля Артеты неожиданно проиграла «Астон Вилле» (0:2). К тому же, 17-го апреля «Арсенал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, проиграв «Баварии» (0:1). У команды точно прослеживается упадок, но «канониры» способны выйти из этой ямы.

Ставка: Победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.60.

Общий коэффициент — 4.22.