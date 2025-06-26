Блинкова — Джойнт. Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 26 июня 2025 года

Россиянка Анна Блинкова и австралийка Майа Джойнт встретятся в четвертьфинале турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Блинкова — Джойнт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Анна Блинкова

Проблем с характером у Блинковой никогда замечено не было, а вот форма и физическое состояние подводили её не один раз.

Сейчас даже с этим проблем у россиянки нет, поскольку сезон в самом разгаре, а уже меньше чем через неделю стартует «Уимблдон»

В Истбурне Анна играет максимально воодушевленно, поэтому победа над Лулу Сан после выигрыша у Боузковой никого не должна удивлять.

Против Джойнт может получиться матч в одну калитку, поскольку австралийке ещё учиться и учиться играть на траве.

Майа Джойнт

За последний месяц Джойнт сделала серьезные шаги по улучшению игры на травяном покрытии, но пока что этого все равно мало, чтобы бороться за призы на таких соревнованиях, как в Истбурне.

Прогнозы на теннис

Здесь она уже прошла Жабер и Радукану, но это больше похоже на яркую одномоментную вспышку, нежели на системный подход в исполнении австралийки.

Победу над британкой удалось добыть лишь в тайбрейке третьей партии, поэтому о серьезной доле везения здесь вполне можно говорить.

С Блинковой будет непримиримая игра, но досрочно сбрасывать со счетов россиянку в этом противостоянии — крайне неверная позиция.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Блинковой — 2.11, победа Джойнт — 1.73.

Прогноз: Блинкова способна забрать этот поединок на характере.

Ставка: П1 за 2.11.

Альтернативный прогноз: Обе теннисистки потратят огромное количество сил на победу в этой игре.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.71.