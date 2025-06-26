Александрова — Свентек. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 26 июня 2025 года

Александрова
В предыдущем раунде Екатерина выиграла у гречанки Марии Саккари — 6:3, 6:7, 6:3.
В первом раунде российская теннисистка разгромила Белинду Бенчич — 6:1, 6:2.
Ранее в этом месяце россиянка дошла до полуфинала в Хертогенбосе. В 1/2-й она уступила бельгийке Элизе Мертенс, при этом не реализовав 11 матчболов.
Александрова прошла не менее двух раундов на шестом турнире подряд.
Свентек
Ига попала в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть лишь один матч.
Во вторник польская теннисистка выиграла у белоруски Виктории Азаренко — 6:4, 6:4.
Это был первый матч Свентек на траве в этом сезоне.
В прошлом году Свентек поехала сразу на Уимблдон и в итоге прошла лишь два раунда, после чего сенсационно проиграла Юлии Путинцевой.
В 2023 году Ига дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.36, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.59.
Прогноз: Екатерина выиграла два из пяти матчей против Иги. В прошлом году россиянка сенсационно остановила польскую теннисистку на «тысячнике» в Майами — 6:4, 6:2. Известно, что Свентек не очень любит играть на траве, в отличие от Александровой, поэтому в предстоящем матче тоже случиться все что угодно.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.