Александрова — Свентек. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 26 июня 2025 года

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Иги Свентек в четвертьфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александрова

В предыдущем раунде Екатерина выиграла у гречанки Марии Саккари — 6:3, 6:7, 6:3.

В первом раунде российская теннисистка разгромила Белинду Бенчич — 6:1, 6:2.

Ранее в этом месяце россиянка дошла до полуфинала в Хертогенбосе. В 1/2-й она уступила бельгийке Элизе Мертенс, при этом не реализовав 11 матчболов.

Прогнозы на теннис

Александрова прошла не менее двух раундов на шестом турнире подряд.

Свентек

Ига попала в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть лишь один матч.

Во вторник польская теннисистка выиграла у белоруски Виктории Азаренко — 6:4, 6:4.

Это был первый матч Свентек на траве в этом сезоне.

В прошлом году Свентек поехала сразу на Уимблдон и в итоге прошла лишь два раунда, после чего сенсационно проиграла Юлии Путинцевой.

В 2023 году Ига дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.36, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: Екатерина выиграла два из пяти матчей против Иги. В прошлом году россиянка сенсационно остановила польскую теннисистку на «тысячнике» в Майами — 6:4, 6:2. Известно, что Свентек не очень любит играть на траве, в отличие от Александровой, поэтому в предстоящем матче тоже случиться все что угодно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.