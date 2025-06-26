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    Александрова снова выиграет у Свентек?

    Александрова — Свентек. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 26 июня 2025 года

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    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Иги Свентек в четвертьфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Александрова

    В предыдущем раунде Екатерина выиграла у гречанки Марии Саккари — 6:3, 6:7, 6:3.

    В первом раунде российская теннисистка разгромила Белинду Бенчич — 6:1, 6:2.

    Ранее в этом месяце россиянка дошла до полуфинала в Хертогенбосе. В 1/2-й она уступила бельгийке Элизе Мертенс, при этом не реализовав 11 матчболов.

    Прогнозы на теннис

    Александрова прошла не менее двух раундов на шестом турнире подряд.

    Свентек

    Ига попала в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть лишь один матч.

    Во вторник польская теннисистка выиграла у белоруски Виктории Азаренко — 6:4, 6:4.

    Это был первый матч Свентек на траве в этом сезоне.

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    В прошлом году Свентек поехала сразу на Уимблдон и в итоге прошла лишь два раунда, после чего сенсационно проиграла Юлии Путинцевой.

    В 2023 году Ига дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.36, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: Екатерина выиграла два из пяти матчей против Иги. В прошлом году россиянка сенсационно остановила польскую теннисистку на «тысячнике» в Майами — 6:4, 6:2. Известно, что Свентек не очень любит играть на траве, в отличие от Александровой, поэтому в предстоящем матче тоже случиться все что угодно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Александрова — Свентек?

    Матч Александрова — Свентек состоится 26 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Александрова — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Александрова — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Александрова — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Александрова — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.36, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.59.

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