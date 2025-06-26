Топ-7 скрытых талантов драфта НХЛ-2025, способных вырасти в звезд

Благодаря развитию системы скаутинга и аналитики клубы научились распознавать неочевидных кандидатов раньше других. И даже сегодня в нижних раундах можно встретить подходящую под это описание кандидатуру.
Эпоха, когда «Детройт» подбирал Павла Дацюка, а «Рейнджерс» — Хенрика Лундквиста или Бретта Халла буквально со дна, уже позади. Тем не менее игроки небольшого роста по‑прежнему скатываются в самые низины рейтинга даже ввиду ярко выраженных навыков.
Обладатель Колдер Трофи Лэйн Хатсон вряд ли считается поздним выбором: его подписали под общим 62-м номером в 2022 году, но в идеале он должен был уйти значительно раньше.
Среди более подходящих примеров можно выделить Троя Терри (номер 148 в 2015-м), Эндрю Манджипани (номер 166, 2015), Йеспера Братта (номер 162, 2016), Брэндона Хэйгела (номер 159, 2016) и Марка Стоуна (№178, 2010).
У каждого из них в период драфта имелись свои «но» — например, рост, скорость, или сомнения в том, что их стиль соответствует уровню НХЛ. Однако все они превзошли ожидания не только в североамериканской лиге, но и сумели защитить цвета своих сборных на международной арене.
Номер на драфте — вовсе не приговор. Игроки из первых раундов получают больше шансов, остальные вынуждены их заслуживать, но путь наверх открыт для каждого.
Главное условие успеха с точки зрения позднего выбора предполагает наличие хотя бы одного выдающегося навыка. Как выразился один из руководителей клуба НХЛ: «Каждый обладает уникальным качеством, которое выделяет его на фоне других».
И в этом году собралось достаточно парней, которые в теории могут оказаться теми самыми хоккейными бриллиантами.
Как правило, вероятность для игрока, выбранного после третьего раунда, провести 200 матчей в НХЛ составляет менее 3%. После 96-го номера таких обычно не больше четырех-пяти.
Вместе с тем шансы стать настоящей звездой и вовсе падают ниже 1,5%, если не считать вратарей. Однако в нынешнем классе драфта имеются таланты, обладающие особыми качествами, за счет которых они могут изменить столь беспощадную статистику.
Кэмерон Шмидт, ПН, «Ванкувер Джайнтс» (ЗХЛ)
Несмотря на то что в глобальных рейтингах Шмидт уверенно удерживал позиции в зоне первого раунда большую часть сезона, клубы НХЛ, с которыми довелось пообщаться, оценивают его иначе.
Многие скауты считают, что Шмидт уйдет в третьем-пятом раунде, связывая это с его габаритами: Шмидт существенно ниже средних показателей роста в НХЛ — всего 170 сантиметров.
Тем не менее его потенциал второго звена и голевая мощь в духе Дебринкэта вполне могут заинтересовать команды. Скепсис по поводу роста понятен: игрокам ниже 175 сантиметров крайне редко удается выбиться на вершину.
Шмидт, возможно, является самым быстрым игроком драфта, к тому же с выдающимся броском. Нападающий обладает несколькими ярко выраженными сильными сторонами, и один скаут отметил: если бы его рост составлял хотя бы 185, его обсуждали бы как кандидата на выбор в топ-15.
Забросив 40 шайб в 61 встрече, Шмидт вошел в число самых результативных снайперов драфта. Он излучает угрозу как на скорости, так и при бросках в касание, на пятаке и при резком приеме.
Скорее всего, в ближайшие два сезона Шмидт станет лидером Хоккейной лиги чемпионов по голам — его взрывная динамика и универсальность в завершении дают ему все козыри.
Рост того же Алекса Дебринкэта — 173, и если Шмидт вытянется хотя бы до 175, то, вполне возможно, заслужит статус бомбардира уровня НХЛ.
Иногда большую пользу приносит выбор игрока с уже сформированным первоклассным талантом, чем погоня за габаритами с надеждой на прогресс.
Джейкоб Ромбах, З, «Линкольн Старз» (ХЛС)
Габаритный защитник ростом почти 2 метра, обладающий мощными физическими данными и потенциалом превратиться в разрушителя атак, является редким и ценным ресурсом для любого коллектива.
Ромбаху недостает атакующих навыков, которые обычно ищут в защитниках высокого уровня, однако путь к роли четвертого или пятого номера в составе какой-нибудь команды НХЛ кажется вполне реальным.
В обороне Джейкоб демонстрирует один из самых сбалансированных игровых арсеналов среди всех представителей драфта, и по мере прогресса его надежность будет только расти.
Ромбах уверенно работает с шайбой под давлением, сканируя площадку и заранее предугадывая угрозы, активно использует финты корпусом, чтобы избежать контрпрессинга, и делает простую, но точную передачу в случае возникновения коридора.
В своей зоне Ромбах грамотно использует габариты, чтобы прерывать выпады соперника, разрушать атаки у бортов и не давать играть в позиционной фазе.
Несмотря на то что защитник «Линкольна» не демонстрирует чрезмерную жесткость, скаутам импонирует то, как он сохраняет позицию без даже без использования эффектных силовых приемов — и это при таком росте.
При выходах на соперников он действует с активной клюшкой и плотно прессингует, заставляя тех терять или выбрасывать шайбу.
Если Джейкоб прибавит в катании и физической агрессии, то у него появятся все шансы стать надежным защитником, способным закрывать вторые сочетания и действовать в меньшинстве.
Дэвид Бедковски, З, «Ошава Дженералз» (ХЛО)
Старой школе хоккея Бедковски придется по вкусу — он обожает силовую борьбу. Он будто бы из другой эпохи, где агрессия на льду считалась нормой.
Грозный защитник ростом 195 см и весом 98 кг — самый жесткий игрок обороны среди всех, кто представлен на этом драфте.
Да, грубая сила еще не гарантирует успех в НХЛ, но опыт «Флориды» заставит многих задуматься: не станет ли Бедковски оплотом обороны, эффективно разрушающим атаки и параллельно устрашающим соперников.
Дэвид является одним из лучших в Хоккейной лиге Онтарио по срыву чужих входов в зону. Если он научится выбирать моменты для столкновений разумнее, то вполне может дорасти до надежного игрока третьей пары.
Его потолком является роль четвертого или пятого защитника, но участие в плей-офф требует глубины и мощи, а Бедковски способен дать и то и другое.
Виктор Клингселл, ЛН, «Шеллефтео» (J20)
Еще одной потенциальной находкой поздних раундов может стать Клингселл, который зажег на чемпионате мира U18. Он не был столь продуктивен, как Йеспер Братт в Швеции, но на фоне ровесников сумел его превзойти.
Учитывая примерно одинаковые рост, видение площадки и культуру паса, неудивительно, что Виктора считают «lite-версией» Братта в контексте будущего в НХЛ.
Силовая борьба не является его лучшим качеством, что вполне объяснимо при его габаритах. Но по уровню хоккейного чутья и атакующего арсенала он считается одним из наиболее талантливых среди европейских полевых игроков. Главное беспокойство у скаутов вызывает скорость.
Профиль Клингселла можно описать следующими словами: если заиграет, то станет распасовщиком второго звена с 50+ очками за сезон, если нет — зарекомендует себя в качестве форварда Шведской хоккейной лиги.
Подобные риски в поздних раундах вполне объяснимы. Временами скорость развить проще, чем найти игрока с врожденным талантом к созиданию и интуитивному нападению, как у Виктора.
Филип Экберг, ЛН, «Оттава Сиксти Севенс» (ХЛО)
Еще один швед, способный приятно удивить — универсальный нападающий Экберг. Первую часть сезона он провел в тени из-за болезни и ограниченного времени на льду.
Но с наступлением нового года Филип заиграл с полной силой и стал героем чемпионата мира U18, где набрал 18 очков за 7 матчей, а позже — получил вызов в молодежную сборную Швеции.
Есть все основания полагать, что Экберг уже сейчас находится на пороге яркого прорыва в Хоккейной лиге Онтарио, и этот прорыв способен превратить его в форварда среднего звена уровня НХЛ.
Филип является всесторонне развитым вингером: он здорово читает игру, разгоняет атаки, опасен при приеме и броске. У него отличное чувство момента.
В какой-то степени ему не хватает динамики, но на турнире U18 он показал, как может действовать на пике формы. Улучшив катание, Экберг получит все задатки продуктивного игрока, способного приносить очки в большинстве и помогать команде в роли вторичного снайпера.
Айдан Лейн, ПН, Колледж Сейнт Эндрю / «Миссиссога Стилхедс» (ХЛО)
Если бы не яркая концовка в Хоккейной лиге Онтарио, то Айдан Лейн вряд ли бы вообще оказался в поле зрения клубов НХЛ.
Изменения в регламенте Хоккейной лиге чемпионов и Национальной ассоциации студенческого спорта позволили выпускнику Сейнт Эндрю провести последние 13 матчей за «Брамптон», где он в среднем набирал по очку за игру.
Оценивать игроков из школьных лиг непросто из-за ограниченного количества матчей. Однако Лейн уверенно выглядел во втором звене и полностью соответствовал уровню.
За счет физики, давления и способности создавать моменты Айдан обладает потенциалом силового нападающего четвертого звена НХЛ.
Он уверенно работал в переходной фазе, выманивал на себя защитников и находил острые продолжения атак. Кроме того, он не тушевался в силовой борьбе даже против опытных игроков лиги.
Лейн наделен мощной физикой, отличной самоотдачей и подающими надежды атакующими навыками — все это может превратить его в ценный актив после четвертого раунда. Тем не менее ради попадания в НХЛ ему предстоит серьезно прибавить в скорости и резкости, особенно для активного прессинга и игры на добивании.
Поступив в Гарвард и выбрав путь НАСС, он получит время и отличные условия для прогресса на фоне лучших молодых хоккеистов.
Эл Джей Муни, ПН, Юниорская сборная США
Еще один низкорослый вингер, Муни — один из любимцев этого драфта. Игрок обладает высокой динамикой и скоростью, а техника владения шайбой заставляет зрителей вскакивать со своих мест. При росте 170 см наличие нескольких выдающихся навыков являются весомым поводом выбрать его в середине драфта.
Муни относится к классу вингеров, находящихся в постоянном движении, он все время на виду. Его скорость бросается в глаза с первых секунд, особенно в сочетании с изящной техникой.
В перспективе Эл Джей способен стать настоящим кошмаром для защитников в переходных фазах. Но для этого ему нужно научиться лучше читать игру и эффективнее участвовать в построении атак.
Чтобы создавать по-настоящему опасные моменты, Муни должен использовать свою скорость и контроль шайбы для прорывов в центр площадки.
Из-за невысокого роста и определенных проблем с передачами карьера парня может сложиться по принципу «все или ничего». Но в отличие от многих технарей, у него есть характер: Муни не боится борьбы, не сбавляет темп и охотно отрабатывает в обе стороны.
Если у команды есть несколько пиков во втором-третьем раунде, а в системе не хватает взрывного, креативного игрока, то Эл Джей может решить эту проблему, например — в «Филадельфии», «Монреале» и «Детройте».