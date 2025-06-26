Топ-7 скрытых талантов драфта НХЛ-2025, способных вырасти в звезд

Из года в год на драфте НХЛ — помимо проспектов высшего эшелона — представлены скрытые таланты. Как правило, это игроки, выбранные в поздних раундах, но сумевшие выстроить внушительную карьеру.

Благодаря развитию системы скаутинга и аналитики клубы научились распознавать неочевидных кандидатов раньше других. И даже сегодня в нижних раундах можно встретить подходящую под это описание кандидатуру.

Эпоха, когда «Детройт» подбирал Павла Дацюка, а «Рейнджерс» — Хенрика Лундквиста или Бретта Халла буквально со дна, уже позади. Тем не менее игроки небольшого роста по‑прежнему скатываются в самые низины рейтинга даже ввиду ярко выраженных навыков.

Обладатель Колдер Трофи Лэйн Хатсон вряд ли считается поздним выбором: его подписали под общим 62-м номером в 2022 году, но в идеале он должен был уйти значительно раньше.

Среди более подходящих примеров можно выделить Троя Терри (номер 148 в 2015-м), Эндрю Манджипани (номер 166, 2015), Йеспера Братта (номер 162, 2016), Брэндона Хэйгела (номер 159, 2016) и Марка Стоуна (№178, 2010).

У каждого из них в период драфта имелись свои «но» — например, рост, скорость, или сомнения в том, что их стиль соответствует уровню НХЛ. Однако все они превзошли ожидания не только в североамериканской лиге, но и сумели защитить цвета своих сборных на международной арене.

Номер на драфте — вовсе не приговор. Игроки из первых раундов получают больше шансов, остальные вынуждены их заслуживать, но путь наверх открыт для каждого.

Главное условие успеха с точки зрения позднего выбора предполагает наличие хотя бы одного выдающегося навыка. Как выразился один из руководителей клуба НХЛ: «Каждый обладает уникальным качеством, которое выделяет его на фоне других».

И в этом году собралось достаточно парней, которые в теории могут оказаться теми самыми хоккейными бриллиантами.

Как правило, вероятность для игрока, выбранного после третьего раунда, провести 200 матчей в НХЛ составляет менее 3%. После 96-го номера таких обычно не больше четырех-пяти.

Вместе с тем шансы стать настоящей звездой и вовсе падают ниже 1,5%, если не считать вратарей. Однако в нынешнем классе драфта имеются таланты, обладающие особыми качествами, за счет которых они могут изменить столь беспощадную статистику.

Кэмерон Шмидт, ПН, «Ванкувер Джайнтс» (ЗХЛ)

Кэмерон Шмидт nhl.com

Несмотря на то что в глобальных рейтингах Шмидт уверенно удерживал позиции в зоне первого раунда большую часть сезона, клубы НХЛ, с которыми довелось пообщаться, оценивают его иначе.

Многие скауты считают, что Шмидт уйдет в третьем-пятом раунде, связывая это с его габаритами: Шмидт существенно ниже средних показателей роста в НХЛ — всего 170 сантиметров.

Тем не менее его потенциал второго звена и голевая мощь в духе Дебринкэта вполне могут заинтересовать команды. Скепсис по поводу роста понятен: игрокам ниже 175 сантиметров крайне редко удается выбиться на вершину.

Шмидт, возможно, является самым быстрым игроком драфта, к тому же с выдающимся броском. Нападающий обладает несколькими ярко выраженными сильными сторонами, и один скаут отметил: если бы его рост составлял хотя бы 185, его обсуждали бы как кандидата на выбор в топ-15.

Забросив 40 шайб в 61 встрече, Шмидт вошел в число самых результативных снайперов драфта. Он излучает угрозу как на скорости, так и при бросках в касание, на пятаке и при резком приеме.

Скорее всего, в ближайшие два сезона Шмидт станет лидером Хоккейной лиги чемпионов по голам — его взрывная динамика и универсальность в завершении дают ему все козыри.

Рост того же Алекса Дебринкэта — 173, и если Шмидт вытянется хотя бы до 175, то, вполне возможно, заслужит статус бомбардира уровня НХЛ.

Иногда большую пользу приносит выбор игрока с уже сформированным первоклассным талантом, чем погоня за габаритами с надеждой на прогресс.

Джейкоб Ромбах, З, «Линкольн Старз» (ХЛС)

Габаритный защитник ростом почти 2 метра, обладающий мощными физическими данными и потенциалом превратиться в разрушителя атак, является редким и ценным ресурсом для любого коллектива.

Ромбаху недостает атакующих навыков, которые обычно ищут в защитниках высокого уровня, однако путь к роли четвертого или пятого номера в составе какой-нибудь команды НХЛ кажется вполне реальным.

В обороне Джейкоб демонстрирует один из самых сбалансированных игровых арсеналов среди всех представителей драфта, и по мере прогресса его надежность будет только расти.

Ромбах уверенно работает с шайбой под давлением, сканируя площадку и заранее предугадывая угрозы, активно использует финты корпусом, чтобы избежать контрпрессинга, и делает простую, но точную передачу в случае возникновения коридора.

В своей зоне Ромбах грамотно использует габариты, чтобы прерывать выпады соперника, разрушать атаки у бортов и не давать играть в позиционной фазе.

Несмотря на то что защитник «Линкольна» не демонстрирует чрезмерную жесткость, скаутам импонирует то, как он сохраняет позицию без даже без использования эффектных силовых приемов — и это при таком росте.

При выходах на соперников он действует с активной клюшкой и плотно прессингует, заставляя тех терять или выбрасывать шайбу.

Если Джейкоб прибавит в катании и физической агрессии, то у него появятся все шансы стать надежным защитником, способным закрывать вторые сочетания и действовать в меньшинстве.

Дэвид Бедковски, З, «Ошава Дженералз» (ХЛО)

Старой школе хоккея Бедковски придется по вкусу — он обожает силовую борьбу. Он будто бы из другой эпохи, где агрессия на льду считалась нормой.

Грозный защитник ростом 195 см и весом 98 кг — самый жесткий игрок обороны среди всех, кто представлен на этом драфте.

Да, грубая сила еще не гарантирует успех в НХЛ, но опыт «Флориды» заставит многих задуматься: не станет ли Бедковски оплотом обороны, эффективно разрушающим атаки и параллельно устрашающим соперников.

Дэвид является одним из лучших в Хоккейной лиге Онтарио по срыву чужих входов в зону. Если он научится выбирать моменты для столкновений разумнее, то вполне может дорасти до надежного игрока третьей пары.

Его потолком является роль четвертого или пятого защитника, но участие в плей-офф требует глубины и мощи, а Бедковски способен дать и то и другое.

Виктор Клингселл, ЛН, «Шеллефтео» (J20)

Виктор Клингселл globallookpress.com

Еще одной потенциальной находкой поздних раундов может стать Клингселл, который зажег на чемпионате мира U18. Он не был столь продуктивен, как Йеспер Братт в Швеции, но на фоне ровесников сумел его превзойти.

Учитывая примерно одинаковые рост, видение площадки и культуру паса, неудивительно, что Виктора считают «lite-версией» Братта в контексте будущего в НХЛ.

Силовая борьба не является его лучшим качеством, что вполне объяснимо при его габаритах. Но по уровню хоккейного чутья и атакующего арсенала он считается одним из наиболее талантливых среди европейских полевых игроков. Главное беспокойство у скаутов вызывает скорость.

Профиль Клингселла можно описать следующими словами: если заиграет, то станет распасовщиком второго звена с 50+ очками за сезон, если нет — зарекомендует себя в качестве форварда Шведской хоккейной лиги.

Подобные риски в поздних раундах вполне объяснимы. Временами скорость развить проще, чем найти игрока с врожденным талантом к созиданию и интуитивному нападению, как у Виктора.

Филип Экберг, ЛН, «Оттава Сиксти Севенс» (ХЛО)

Филип Экберг globallookpress.com

Еще один швед, способный приятно удивить — универсальный нападающий Экберг. Первую часть сезона он провел в тени из-за болезни и ограниченного времени на льду.

Но с наступлением нового года Филип заиграл с полной силой и стал героем чемпионата мира U18, где набрал 18 очков за 7 матчей, а позже — получил вызов в молодежную сборную Швеции.

Есть все основания полагать, что Экберг уже сейчас находится на пороге яркого прорыва в Хоккейной лиге Онтарио, и этот прорыв способен превратить его в форварда среднего звена уровня НХЛ.

Филип является всесторонне развитым вингером: он здорово читает игру, разгоняет атаки, опасен при приеме и броске. У него отличное чувство момента.

В какой-то степени ему не хватает динамики, но на турнире U18 он показал, как может действовать на пике формы. Улучшив катание, Экберг получит все задатки продуктивного игрока, способного приносить очки в большинстве и помогать команде в роли вторичного снайпера.

Айдан Лейн, ПН, Колледж Сейнт Эндрю / «Миссиссога Стилхедс» (ХЛО)

Если бы не яркая концовка в Хоккейной лиге Онтарио, то Айдан Лейн вряд ли бы вообще оказался в поле зрения клубов НХЛ.

Изменения в регламенте Хоккейной лиге чемпионов и Национальной ассоциации студенческого спорта позволили выпускнику Сейнт Эндрю провести последние 13 матчей за «Брамптон», где он в среднем набирал по очку за игру.

Оценивать игроков из школьных лиг непросто из-за ограниченного количества матчей. Однако Лейн уверенно выглядел во втором звене и полностью соответствовал уровню.

За счет физики, давления и способности создавать моменты Айдан обладает потенциалом силового нападающего четвертого звена НХЛ.

Он уверенно работал в переходной фазе, выманивал на себя защитников и находил острые продолжения атак. Кроме того, он не тушевался в силовой борьбе даже против опытных игроков лиги.

Лейн наделен мощной физикой, отличной самоотдачей и подающими надежды атакующими навыками — все это может превратить его в ценный актив после четвертого раунда. Тем не менее ради попадания в НХЛ ему предстоит серьезно прибавить в скорости и резкости, особенно для активного прессинга и игры на добивании.

Поступив в Гарвард и выбрав путь НАСС, он получит время и отличные условия для прогресса на фоне лучших молодых хоккеистов.

Эл Джей Муни, ПН, Юниорская сборная США

Эл Джей Муни nhl.com

Еще один низкорослый вингер, Муни — один из любимцев этого драфта. Игрок обладает высокой динамикой и скоростью, а техника владения шайбой заставляет зрителей вскакивать со своих мест. При росте 170 см наличие нескольких выдающихся навыков являются весомым поводом выбрать его в середине драфта.

Муни относится к классу вингеров, находящихся в постоянном движении, он все время на виду. Его скорость бросается в глаза с первых секунд, особенно в сочетании с изящной техникой.

В перспективе Эл Джей способен стать настоящим кошмаром для защитников в переходных фазах. Но для этого ему нужно научиться лучше читать игру и эффективнее участвовать в построении атак.

Чтобы создавать по-настоящему опасные моменты, Муни должен использовать свою скорость и контроль шайбы для прорывов в центр площадки.

Из-за невысокого роста и определенных проблем с передачами карьера парня может сложиться по принципу «все или ничего». Но в отличие от многих технарей, у него есть характер: Муни не боится борьбы, не сбавляет темп и охотно отрабатывает в обе стороны.

Если у команды есть несколько пиков во втором-третьем раунде, а в системе не хватает взрывного, креативного игрока, то Эл Джей может решить эту проблему, например — в «Филадельфии», «Монреале» и «Детройте».