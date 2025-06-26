Меншик — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.47) и прогноз на турнир в Истборне 26 июня 2025 года

Якуб Меншик
Алехандро Давидович-Фокина
Меншик
Якуб попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.
В среду чешский теннисист одержал уверенную победу над американцем Райли Опелкой — 7:5, 6:3.
На прошлой неделе Меншик прошел один раунд на «пятисотнике» в Лондоне — после победы над Кэмероном Норри проиграл Роберто Баутисте-Агуту.
В начале июня Меншик сенсационно проиграл украинцу Виталию Сачко (213-я ракетка мира) в первом круге грунтового «челленджера» в Простеёве (Чехия).
На Ролан Гаррос 19-летний теннисист тоже разочаровал, уступив во втором раунде португальцу Энрике Роше.
При этом Меншик по-прежнему находится в топ-20. Весной он выиграл «Мастерс» в Майами и дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.
Давидович-Фокина
Алехандро в первом круге выиграл у тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга — 7:6, 6:2.
В следующем матче испанец одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:7, 6:3, 6:4.
Давидович-Фокина проводит первый в этом сезоне турнир на траве.
В прошлом году Давидович-Фокина поехал сразу на Уимблдон и в итоге проиграл уже в первом круге чилийцу Алехандро Табило.
В предыдущих сезонах Алехандро ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.60, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: в январе Алехандро обыграл Якуба в третьем круге Australian Open, при этом совершив камбэк с 0-2 по сетам. Скорее всего, чех возьмет реванш, поскольку на траве его соперник не так опасен, как на других покрытиях.
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Рекомендуемая ставка: победа Меншика в двух сетах за 2.47.