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    Сможет ли Меншик взять реванш у Давидовича-Фокины?

    Меншик — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.47) и прогноз на турнир в Истборне 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Меншик — Давидович-Фокина
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    Якуб Меншик
    Чех Якуб Меншик сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в четвертьфинале турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Меншик — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 26 Июня 2025 года

    Якуб Меншик

  • Чехия
    •  Якуб Меншик 16:30 Алехандро Давидович-Фокина

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •

    Меншик

    Якуб попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.

    В среду чешский теннисист одержал уверенную победу над американцем Райли Опелкой — 7:5, 6:3.

    На прошлой неделе Меншик прошел один раунд на «пятисотнике» в Лондоне — после победы над Кэмероном Норри проиграл Роберто Баутисте-Агуту.

    В начале июня Меншик сенсационно проиграл украинцу Виталию Сачко (213-я ракетка мира) в первом круге грунтового «челленджера» в Простеёве (Чехия).

    Прогнозы на теннис

    На Ролан Гаррос 19-летний теннисист тоже разочаровал, уступив во втором раунде португальцу Энрике Роше.

    При этом Меншик по-прежнему находится в топ-20. Весной он выиграл «Мастерс» в Майами и дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

    Давидович-Фокина

    Алехандро в первом круге выиграл у тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга — 7:6, 6:2.

    В следующем матче испанец одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:7, 6:3, 6:4.

    Давидович-Фокина проводит первый в этом сезоне турнир на траве.

    В прошлом году Давидович-Фокина поехал сразу на Уимблдон и в итоге проиграл уже в первом круге чилийцу Алехандро Табило.

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    В предыдущих сезонах Алехандро ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основного тура.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.60, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: в январе Алехандро обыграл Якуба в третьем круге Australian Open, при этом совершив камбэк с 0-2 по сетам. Скорее всего, чех возьмет реванш, поскольку на траве его соперник не так опасен, как на других покрытиях.

    Рекомендуемая ставка: победа Меншика в двух сетах за 2.47.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Меншик — Давидович-Фокина?

    Матч Меншик — Давидович-Фокина состоится 26 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Меншик — Давидович-Фокина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Меншика в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Меншик — Давидович-Фокина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Меншика в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.47.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Меншик — Давидович-Фокина?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Меншик — Давидович-Фокина?

    Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.60, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.34.

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    Меншик — Давидович-Фокина: прогноз и ставка за 2.47, статистика, коэффициенты матча 26.06.202516:30. Сможет ли Меншик взять реванш у Давидовича-Фокины?
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