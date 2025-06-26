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    Сможет ли Эванс обыграть Бруксби?

    Бруксби — Эванс . Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Истборне 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бруксби — Эванс
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    Дэн Эванс
    Американец Дженсон Бруксби сыграет против британца Дэна Эванса в четвертьфинале турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бруксби — Эванс , коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 26 Июня 2025 года

    Дженсон Бруксби

  • США
    •  Дженсон Бруксби 14:30 Даниэль Эванс

    Даниэль Эванс

  • Великобритания
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    Бруксби

    Дженсон не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем отборочном матче американец проиграл австралийцу Александру Вукичу.

    Как ни странно, после этого Бруксби пока не отдал ни одного сета.

    В первом раунде Бруксби одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаной — 7:6, 6:4.

    Во втором круге Дженсон выиграл у португальца Нуну Боржеша — 6:4, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Бруксби не прошел первый раунд на «пятисотнике» в Лондоне, проиграв Джеку Дрейперу (3:6, 1:6).

    Эванс

    Дэн тем временем впервые в сезоне прошел два раунда на уровне основного тура.

    Во втором круге британец одержал сенсационную победу над американцем Томми Полом — 6:4, 3:6, 6:3.

    В первом раунде Эванс одержал волевую победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 3:6, 6:4, 6:4.

    Эванс по-прежнему находится в рейтинге за пределами топ-150. Эту неделю он начнал в статусе 170-й ракетки мира.

    На «пятисотнике» в Лондоне, вопреки ожиданиям, Эванс  смог пройти один раунд, одержав сенсационную победу над Фрэнсисом Тиафо (7:5, 6:2). После этого бывшая 21-я ракетка мира уступил Брэндону Накашиме (5:7, 6:7), но этот матч тоже стал еще одним подтверждением, что на траве он по-прежнему остается неприятным соперником.

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    В начале июня 35-летний Эванс прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на турнире в Хертогенбосе. В первом круге Дэн обыграл Ринки Хиджикату, а во втором уступил Юго Эмберу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 1.93, победу Эванса букмекеры предлагают за 1.87.

    Прогноз: судя по всему, Дэн готов сделать еще один шаг. Опытный британец отлично подготовился к домашнему турниру.

    Рекомендуемая ставка: победа Эванса с форой по геймам (-1,5) за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бруксби — Эванс ?

    Матч Бруксби — Эванс состоится 26 июня 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бруксби — Эванс ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Эванса с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бруксби — Эванс ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Эванса с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бруксби — Эванс ?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бруксби — Эванс ?

    Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 1.93, победу Эванса букмекеры предлагают за 1.87.

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