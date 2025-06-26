Бруксби — Эванс . Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Истборне 26 июня 2025 года

Дженсон Бруксби
Даниэль Эванс
Бруксби
Дженсон не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем отборочном матче американец проиграл австралийцу Александру Вукичу.
Как ни странно, после этого Бруксби пока не отдал ни одного сета.
В первом раунде Бруксби одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаной — 7:6, 6:4.
Во втором круге Дженсон выиграл у португальца Нуну Боржеша — 6:4, 6:4.
На прошлой неделе Бруксби не прошел первый раунд на «пятисотнике» в Лондоне, проиграв Джеку Дрейперу (3:6, 1:6).
Эванс
Дэн тем временем впервые в сезоне прошел два раунда на уровне основного тура.
Во втором круге британец одержал сенсационную победу над американцем Томми Полом — 6:4, 3:6, 6:3.
В первом раунде Эванс одержал волевую победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 3:6, 6:4, 6:4.
Эванс по-прежнему находится в рейтинге за пределами топ-150. Эту неделю он начнал в статусе 170-й ракетки мира.
На «пятисотнике» в Лондоне, вопреки ожиданиям, Эванс смог пройти один раунд, одержав сенсационную победу над Фрэнсисом Тиафо (7:5, 6:2). После этого бывшая 21-я ракетка мира уступил Брэндону Накашиме (5:7, 6:7), но этот матч тоже стал еще одним подтверждением, что на траве он по-прежнему остается неприятным соперником.
В начале июня 35-летний Эванс прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на турнире в Хертогенбосе. В первом круге Дэн обыграл Ринки Хиджикату, а во втором уступил Юго Эмберу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 1.93, победу Эванса букмекеры предлагают за 1.87.
Прогноз: судя по всему, Дэн готов сделать еще один шаг. Опытный британец отлично подготовился к домашнему турниру.
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Рекомендуемая ставка: победа Эванса с форой по геймам (-1,5) за 2.07.