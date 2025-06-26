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    Сможет ли Баутиста-Агут обыграть 20-летнего Микелсена?

    Прогноз и ставка на матч Микелсен — Баутиста-Агут Сегодня в 19:00

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    Прогноз и ставки на Микелсен — Баутиста-Агут
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    Алекс Микелсен
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против американца Алекса Микелсена в четвертьфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микелсен — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Микелсен

    Алекс на этой неделе попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.

    В среду 20-летний теннисист спокойно обыграл соотечественника Брэндона Холта — 6:4, 6:4.

    На недавнем «пятисотнике» в Галле Микелсен дошел до четвертьфинала — выиграл у Франсиско Серундоло и Стефаноса Циципаса, после чего уступил Даниилу Медведеву.

    Прогнозы на теннис

    В Штутгарте американский теннисист после победы над Гаэлем Монфисом сенсационно проиграл 17-летнему немцу Джастину Энгелю.

    Баутиста-Агут

    Роберто в предыдущем раунде, как и ожидалось, одержал уверенную победу над австралийцем Бернардом Томичем — 6:3, 6:3.

    В первом раунде у испанца был непростой матч против аргентинца Томаса Этчеверри — 5:7, 6:3, 6:2.

    На прошлой неделе Баутиста-Агут дошел до полуфинала в Лондоне, благодаря чему вернулся в топ-50.

    На британском «пятисотнике» 37-летний теннисист выиграл у Нуну Боржеша, Якуба Меншика и Хольгера Руне, после чего уступил Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6).

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    В Хертогенбосе Баутиста-Агут не смог пройти первый круг, уступив поляку Хуберту Хуркачу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Микелсена можно поставить за 1.85, а на Баутисту-Агута — за 1.95.

    Прогноз: скорее всего, испанец и американец проведут затяжной матч. В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Микелсен — Баутиста-Агут?

    Матч Микелсен — Баутиста-Агут состоится 26 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Микелсен — Баутиста-Агут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Микелсен — Баутиста-Агут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Микелсен — Баутиста-Агут?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Микелсен — Баутиста-Агут?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Микелсена можно поставить за 1.85, а на Баутисту-Агута — за 1.95.

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    Микелсен — Баутиста-Агут: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 26.06.202519:00. Сможет ли Баутиста-Агут обыграть 20-летнего Микелсена?
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