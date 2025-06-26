Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против американца Алекса Микелсена в четвертьфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микелсен — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Микелсен

Алекс на этой неделе попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.

В среду 20-летний теннисист спокойно обыграл соотечественника Брэндона Холта — 6:4, 6:4.

На недавнем «пятисотнике» в Галле Микелсен дошел до четвертьфинала — выиграл у Франсиско Серундоло и Стефаноса Циципаса, после чего уступил Даниилу Медведеву.

Прогнозы на теннис

В Штутгарте американский теннисист после победы над Гаэлем Монфисом сенсационно проиграл 17-летнему немцу Джастину Энгелю.

Баутиста-Агут

Роберто в предыдущем раунде, как и ожидалось, одержал уверенную победу над австралийцем Бернардом Томичем — 6:3, 6:3.

В первом раунде у испанца был непростой матч против аргентинца Томаса Этчеверри — 5:7, 6:3, 6:2.

На прошлой неделе Баутиста-Агут дошел до полуфинала в Лондоне, благодаря чему вернулся в топ-50.

На британском «пятисотнике» 37-летний теннисист выиграл у Нуну Боржеша, Якуба Меншика и Хольгера Руне, после чего уступил Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6).

В Хертогенбосе Баутиста-Агут не смог пройти первый круг, уступив поляку Хуберту Хуркачу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Микелсена можно поставить за 1.85, а на Баутисту-Агута — за 1.95.

Прогноз: скорее всего, испанец и американец проведут затяжной матч. В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.