Тьен — Муте. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир на Мальорке 26 июня 2025 года

Лернер Тьен
Корентен Муте
Тьен
Лернер третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов на уровне основного тура. Лучшим результатом американца пока остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
В предыдущем раунде текущего турнира Тьен выиграл у соотечественника Бена Шелтона — 6:4, 7:6.
В первом раунде Тьен одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:4, 6:4.
На «пятисотнике» в Галле Тьен проиграл чилийцу Николасу Харри в первом раунде квалификации.
В Штутгарте первым соперником Тьена стал японец Есихито Нисиока, который не смог завершить матч из-за травмы, а во втором раунде 19-летний теннисист проиграл Брэндону Накашиме.
Муте
Корантен в первом круге одержал волевую победу над испанцем Педро Мартинесом — 4:6, 6:3, 6:0.
После этого французский теннисист с трудом выиграл у немца Даниэля Альтмайера — 7:6, 7:6.
На «пятисотнике» в Лондоне Муте прошел квалификацию и выиграл в первом круге у Тейлора Фрица, после чего уступил Джейкобу Фернли.
В Штутгарте Муте после победы над Фабио Фоньини проиграл Саше Звереву.
Лучшим результатом Корантена в этом году пока остается выход в четвертый круг грунтового «Мастерса» в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.82, победу Муте букмекеры предлагают за 1.99.
Прогноз: в январе Лернер обыграл Корантена в третьем круге Australian Open — 7:6, 6:3, 6:3. Несмотря на это, считаем, что сейчас американец проиграет упертому французу, который добился внушительного прогресса за последние шесть месяцев.
- 2.60Ястремская — Эала: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.92Александрова — Свентек: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.92Хаддад-Майя — Паолини: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Муте за 1.99.