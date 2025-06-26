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    Муте возьмет реванш у Тьена?

    Тьен — Муте. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир на Мальорке 26 июня 2025 года

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    Корантен Муте
    Француз Корантен Муте сыграет против американца Лернера Тьена в четвертьфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — Муте, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 26 Июня 2025 года

    Лернер Тьен

  • США
    •  Лернер Тьен 16:00 Корентен Муте

    Корентен Муте

  • Франция
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    Тьен

    Лернер третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов на уровне основного тура.  Лучшим результатом американца пока остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    В предыдущем раунде текущего турнира Тьен выиграл у соотечественника Бена Шелтона — 6:4, 7:6.

    В первом раунде Тьен одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:4, 6:4.

    На «пятисотнике» в Галле Тьен проиграл чилийцу Николасу Харри в первом раунде квалификации.

    Прогнозы на теннис

    В Штутгарте первым соперником Тьена стал японец Есихито Нисиока, который не смог завершить матч из-за травмы, а во втором раунде 19-летний теннисист проиграл Брэндону Накашиме.

    Муте

    Корантен в первом круге одержал волевую победу над испанцем Педро Мартинесом — 4:6, 6:3, 6:0.

    После этого французский теннисист с трудом выиграл у немца Даниэля Альтмайера — 7:6, 7:6.

    На «пятисотнике» в Лондоне Муте прошел квалификацию и выиграл в первом круге у Тейлора Фрица, после чего уступил Джейкобу Фернли.

    В Штутгарте Муте после победы над Фабио Фоньини проиграл Саше Звереву.

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    Лучшим результатом Корантена в этом году пока остается выход в четвертый круг грунтового «Мастерса» в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.82, победу Муте букмекеры предлагают за 1.99.

    Прогноз: в январе Лернер обыграл Корантена в третьем круге Australian Open — 7:6, 6:3, 6:3. Несмотря на это, считаем, что сейчас американец проиграет упертому французу, который добился внушительного прогресса за последние шесть месяцев.

    Рекомендуемая ставка: победа Муте за 1.99.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тьен — Муте?

    Матч Тьен — Муте состоится 26 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тьен — Муте?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Муте.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тьен — Муте?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Муте» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тьен — Муте?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тьен — Муте?

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.82, победу Муте букмекеры предлагают за 1.99.

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