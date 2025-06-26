Тьен — Муте. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир на Мальорке 26 июня 2025 года

Француз Корантен Муте сыграет против американца Лернера Тьена в четвертьфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — Муте, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тьен

Лернер третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов на уровне основного тура. Лучшим результатом американца пока остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В предыдущем раунде текущего турнира Тьен выиграл у соотечественника Бена Шелтона — 6:4, 7:6.

В первом раунде Тьен одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:4, 6:4.

На «пятисотнике» в Галле Тьен проиграл чилийцу Николасу Харри в первом раунде квалификации.

Прогнозы на теннис

В Штутгарте первым соперником Тьена стал японец Есихито Нисиока, который не смог завершить матч из-за травмы, а во втором раунде 19-летний теннисист проиграл Брэндону Накашиме.

Муте

Корантен в первом круге одержал волевую победу над испанцем Педро Мартинесом — 4:6, 6:3, 6:0.

После этого французский теннисист с трудом выиграл у немца Даниэля Альтмайера — 7:6, 7:6.

На «пятисотнике» в Лондоне Муте прошел квалификацию и выиграл в первом круге у Тейлора Фрица, после чего уступил Джейкобу Фернли.

В Штутгарте Муте после победы над Фабио Фоньини проиграл Саше Звереву.

Лучшим результатом Корантена в этом году пока остается выход в четвертый круг грунтового «Мастерса» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.82, победу Муте букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: в январе Лернер обыграл Корантена в третьем круге Australian Open — 7:6, 6:3, 6:3. Несмотря на это, считаем, что сейчас американец проиграет упертому французу, который добился внушительного прогресса за последние шесть месяцев.

Рекомендуемая ставка: победа Муте за 1.99.