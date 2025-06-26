Динамо — 2DROTS. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июня 2025 года

Динамо
2Drots
«Динамо»
Турнирное положение: Динамовцы провели не столь продуктивный сезон. Команда финишировала на 5 месте в РПЛ.
При этом «Динамо» победило всего в 16 матчах из 30. А вот отличились игроки команды 61 результативным ударом.
Динамо — 2Drots: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» уступило «Краснодару» (0:3).
До того команда нанесла поражение ершистому «Акрону» (2:1). Да и поединок со «Спартаком» завершился уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Динамо» забило 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Динамовцы только возобновили тренировочный процесс. Да и приход на тренерский мостик Валерия Карпина выглядит многообещающе.
Причем «Динамо» лишь однажды противостояло 2DROTS. Полтора года назад москвичи переиграли полпреда Медиалиги (2:1).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Даже не в самом оптимальном сочетании динамовцы обязаны обыгрывать такого оппонента.
2DROTS
Турнирное положение: 2DROTS давно на слуху. В прошлогоднем Кубке России команда прошла один раунд.
Причем 2DROTS не проигрывает 4 матча кряду. При этом в трех своих последних поединках команда сыграла вничью.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. 2DROTS не смог одолеть «Амкал» (2:2).
До того команда подписала мировую с тем же «Амкалом» (0:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Broke Boys» (0:0).
При этом 2DROTS в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: 2DROTS преуспевает в плане надежности тылов. До последнего поединка команда не пропускала в 3 матчах кряду.
При этом 2DROTS способен дать бой кому угодно. Да и мотивация проявить себя на фоне динамовцев у команды огромнейшая.
Команда по именам смотрится вполне-себе симпатично. Плюс оппонент вполне может допустить недооценку представителя Медиалиги.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. 2DROTS постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- 2DROTS не проигрывает 4 матча кряду
- «Динамо» до последней коллизии победило трижды подряд
- 2DROTS полтора года назад уступил динамовцам (1:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 4.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.19 и 3.98.
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Прогноз: «Динамо» в любом кадровом сочетании выглядит сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, да и оборона полпреда Медиалиги явно не выглядит безгрешной.
Ставка: Фора «Динамо» -1.5 за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.28