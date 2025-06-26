Динамо — 2DROTS. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июня 2025 года

26 июня в рамках товарищеского матча по футболу сыграют «Динамо» и 2DROTS. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — 2DROTS, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы провели не столь продуктивный сезон. Команда финишировала на 5 месте в РПЛ.

При этом «Динамо» победило всего в 16 матчах из 30. А вот отличились игроки команды 61 результативным ударом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» уступило «Краснодару» (0:3).

До того команда нанесла поражение ершистому «Акрону» (2:1). Да и поединок со «Спартаком» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Динамо» забило 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Динамовцы только возобновили тренировочный процесс. Да и приход на тренерский мостик Валерия Карпина выглядит многообещающе.

Причем «Динамо» лишь однажды противостояло 2DROTS. Полтора года назад москвичи переиграли полпреда Медиалиги (2:1).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Даже не в самом оптимальном сочетании динамовцы обязаны обыгрывать такого оппонента.

2DROTS

Турнирное положение: 2DROTS давно на слуху. В прошлогоднем Кубке России команда прошла один раунд.

Причем 2DROTS не проигрывает 4 матча кряду. При этом в трех своих последних поединках команда сыграла вничью.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. 2DROTS не смог одолеть «Амкал» (2:2).

До того команда подписала мировую с тем же «Амкалом» (0:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Broke Boys» (0:0).

При этом 2DROTS в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: 2DROTS преуспевает в плане надежности тылов. До последнего поединка команда не пропускала в 3 матчах кряду.

При этом 2DROTS способен дать бой кому угодно. Да и мотивация проявить себя на фоне динамовцев у команды огромнейшая.

Команда по именам смотрится вполне-себе симпатично. Плюс оппонент вполне может допустить недооценку представителя Медиалиги.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. 2DROTS постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

2DROTS не проигрывает 4 матча кряду

«Динамо» до последней коллизии победило трижды подряд

2DROTS полтора года назад уступил динамовцам (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 4.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.19 и 3.98.

Прогноз: «Динамо» в любом кадровом сочетании выглядит сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, да и оборона полпреда Медиалиги явно не выглядит безгрешной.

Ставка: Фора «Динамо» -1.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.28