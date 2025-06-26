Андреева — Носкова. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 26 июня 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Линды Носковой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Носкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирре для выхода в четвертьфинал надо было выиграть лишь один матч.

В среду россиянка одержала волевую победу над датчанкой Кларой Таусон — 3:6, 6:3, 6:1.

Это был всего лишь второй матч 18-летней теннисистки на траве в этом сезоне.

На прошлой неделе она стала одним из главных разочарований «пятисотника» в Берлине.

Прогнозы на теннис

Вопреки ожиданиям, Андреева проиграла в первом круге Магдалене Френх — 2:6, 7:5, 6:0.

В прошлом сезоне Андреева не выиграла ни одного матча в Бад-Хомбурге, уступив в первом круге украинке Даяне Ястремской.

Носкова

Линда в предыдущем раунде одержала волевую победу над хорваткой Донной Векич — 2:6, 6:2, 6:4.

В первом круге чешская теннисистка спокойно обыграла австралийку Айлу Томлянович — 6:3, 6:2.

На прошлой неделе Носкова дошла до четвертьфинала в Ноттингеме.

На британском турнире она выиграла у Анки Алексии Тодони и Франчески Джонс, после чего уступила Ребекке Шрамковой.

Свои лучшие результаты в этом сезоне Носкова до сих пор демонстрировала на харде. В начале года она дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Абу-Даби и до четвертьфинала на «тысячнике» в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.43, победу Носковой букмекеры предлагают за 2.83.

Прогноз: Мирра выиграла три из четырех матчей против Линды. Ранее в этом сезоне россиянка разгромила чешку в Брисбене и на грунте в Риме — 6:3, 6:0 и 6:1, 7:5 соответственно. Несмотря на это, считаем, что сейчас лучше выбрать ставку без учета исхода встречи. Андреева не очень убедительно провела недавние матчи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.