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    Мирра продлит серию побед над Носковой?

    Андреева — Носкова. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Носкова
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Линды Носковой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Носкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Мирре для выхода в четвертьфинал надо было выиграть лишь один матч.

    В среду россиянка одержала волевую победу над датчанкой Кларой Таусон — 3:6, 6:3, 6:1.

    Это был всего лишь второй матч 18-летней теннисистки на траве в этом сезоне.

    На прошлой неделе она стала одним из главных разочарований «пятисотника» в Берлине.

    Прогнозы на теннис

    Вопреки ожиданиям, Андреева  проиграла в первом круге Магдалене Френх — 2:6, 7:5, 6:0.

    В прошлом сезоне Андреева не выиграла ни одного матча в Бад-Хомбурге, уступив в первом круге украинке Даяне Ястремской.

    Носкова

    Линда в предыдущем раунде одержала волевую победу над хорваткой Донной Векич — 2:6, 6:2, 6:4.

    В первом круге чешская теннисистка спокойно обыграла австралийку Айлу Томлянович — 6:3, 6:2.

    На прошлой неделе Носкова дошла до четвертьфинала в Ноттингеме.

    На британском турнире она выиграла у Анки Алексии Тодони и Франчески Джонс, после чего уступила Ребекке Шрамковой.

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    Свои лучшие результаты в этом сезоне Носкова до сих пор демонстрировала на харде. В начале года она дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Абу-Даби и до четвертьфинала на «тысячнике» в Дубае.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.43, победу Носковой букмекеры предлагают за 2.83.

    Прогноз: Мирра выиграла три из четырех матчей против Линды. Ранее в этом сезоне россиянка разгромила чешку в Брисбене и на грунте в Риме — 6:3, 6:0 и 6:1, 7:5 соответственно. Несмотря на это, считаем, что сейчас лучше выбрать ставку без учета исхода встречи. Андреева не очень убедительно провела недавние матчи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Носкова?

    Матч Андреева — Носкова состоится 26 июня 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Носкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Носкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Носкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Носкова?

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.43, победу Носковой букмекеры предлагают за 2.83.

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    Андреева — Носкова: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 26.06.202518:30. Мирра продлит серию побед над Носковой?
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