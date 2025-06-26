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    Ястремская — Эала. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Истбурне 26 июня 2025 года

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    Даяна Ястремская
    Украинка Даяна Ястремская сыграет против Александры Эалы из Филиппин в четвертьфинале турнира в Истбурне. Матч пройдёт 26 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ястремская — Эала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ястремская

    Даяна Ястремская одержала вторую победу подряд на турнире в Истбурне. Во втором круге рейтингового турнира в Великобритании украинка нанесла поражение британке Франческе Джонс (6:2, 6:1).

    Спортсменка из Украины семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести.

    В первом круге британского Истбурн Даяна Ястремская одержала вверх над теннисисткой Магдой Линетт из Польши (6:4, 4:2).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Даяна Ястремская занимает 42 место.

    Эала

    В четвертьфинал британского Истбурна Александра Эала вышла досрочно после того, как её соперница Елена Остапенко не смогла продолжить игру, когда счет был равный (0:6, 6:2, 6:3).

    В Истбурне спортсменка из Филиппин также нанесла поражение итальянке Лючии Бронцетти (6:0, 6:1).

    Александра Эала одержала также две победы в матчах квалификации над американкой Баптист и турчанкой Сонмез.

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    Теннисистка из Филиппин занимает 74 место в женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Эалы букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: Даяна Ястремская — фаворит пары, однако Александра Эала может удивить соперницу, как это теннисистка демонстрируют в последнее время.

    Рекомендуемая ставка: Победа Эалы с коэффициентом 2.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ястремская — Эала?

    Матч Ястремская — Эала состоится 26 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ястремская — Эала?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Эалы.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ястремская — Эала?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Эалы» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ястремская — Эала?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ястремская — Эала?

    Коэффициенты букмекеров: : На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Эалы букмекеры предлагают за 2.60.

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