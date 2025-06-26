Ястремская — Эала. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Истбурне 26 июня 2025 года

Ястремская
Даяна Ястремская одержала вторую победу подряд на турнире в Истбурне. Во втором круге рейтингового турнира в Великобритании украинка нанесла поражение британке Франческе Джонс (6:2, 6:1).
Спортсменка из Украины семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести.
В первом круге британского Истбурн Даяна Ястремская одержала вверх над теннисисткой Магдой Линетт из Польши (6:4, 4:2).
В рейтинге WTA Даяна Ястремская занимает 42 место.
Эала
В четвертьфинал британского Истбурна Александра Эала вышла досрочно после того, как её соперница Елена Остапенко не смогла продолжить игру, когда счет был равный (0:6, 6:2, 6:3).
В Истбурне спортсменка из Филиппин также нанесла поражение итальянке Лючии Бронцетти (6:0, 6:1).
Александра Эала одержала также две победы в матчах квалификации над американкой Баптист и турчанкой Сонмез.
Теннисистка из Филиппин занимает 74 место в женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Эалы букмекеры предлагают за 2.60.
Прогноз: Даяна Ястремская — фаворит пары, однако Александра Эала может удивить соперницу, как это теннисистка демонстрируют в последнее время.
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Рекомендуемая ставка: Победа Эалы с коэффициентом 2.60.