«Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ

Александр Овечкин — капитан «Вашингтона» Фото: globallookpress.com
Пары 1-го раунда плей-офф НХЛ выглядят следующим образом:
- «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»
- «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»
- «Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг»
- «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»
- «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс»
- «Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»
- «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»
- «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»
Первый раунд плей-офф НХЛ стартует 21-го апреля.