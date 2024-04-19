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  • 10:16
    • «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ
    Все новости спорта

    «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ

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    Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ после окончания последнего матча регулярного чемпионата, где «Лос-Анджелес» обыграл «Чикаго» (5:4 ОТ).

    Александр Овечкин — капитан «Вашингтона»
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    Александр Овечкин — капитан «Вашингтона»

    Пары 1-го раунда плей-офф НХЛ выглядят следующим образом:

    • «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

    • «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

    • «Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг»

    • «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

    • «Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс»

    • «Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»

    • «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»

    • «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»

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