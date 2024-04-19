НХЛ. «Виннипег» обыграл «Ванкувер», а «Колорадо» разгромил «Эдмонтон»

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Миннесота» — «Сиэтл» 3:4

В составе хозяев заброшенной шайбой отличился российский нападающий Кирилл Капризов.

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Миннесота» — «Сиэтл» — 3:4 (1:0, 0:1, 2:3) Голы: Капризов — 46 (бол.), 4:04 — 1:0. Бенайерс — 15 (бол., Шульц, Бьоркстранд), 31:00 — 1:1. Гурд — 10 (мен., Танев), 46:38 — 1:2. Зуккарелло — 12 (Болди, Миддлтон), 51:13 — 2:2. Картье — 11 (Бьоркстранд, Маккэн), 57:20 — 2:3. Гурд — 11 (мен., п.в., Танев, Олексяк), 58:14 — 2:4. Фэйбер — 7 (бол., Болди, Хартман), 58:55 — 3:4Вратари: Флери (57:38 — 58:14, 58:20 — 58:56, 59:03 — 59:07, 59:31) — ДаккордБроски: 24 (7+5+12) — 27 (7+11+9)Штраф: 6 — 8Наши: Капризов (23.04/6/-1), Хуснутдинов (15.27/0/0) — —

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» заняла 10-е место в таблице Запада с 87-ю очками в активе. «Сиэтл» — на 12-й позиции (81 балл).

«Виннипег» — «Ванкувер» 4:2

У «Джетс» дебютную шайбу в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ забросил нападающий Никита Чибриков. К слову, этот гол стал победным для команды.

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Виннипег» — «Ванкувер» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Голы: Гарлэнд — 20, 5:22 — 0:1. Виларди — 22 (Иафалло, Ламберт), 11:26 — 1:1. Перфетти — 18 (Эпплтон, Шмидт), 20:55 — 2:1. Линдхольм — 14 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 37:11 — 2:2. Чибриков — 1 (Нидеррайтер), 45:18 — 3:2. Перфетти — 19 (п.в.), 57:55 — 4:2Вратари: Броссуа — Демко (57:39 — 57:55)Броски: 26 (8+8+10) — 20 (9+6+5)Штраф: 8 — 10Наши: Чибриков (11.03/3/0) — Задоров (18.26/1/-1), Михеев (14.50/3/0), Подколзин (10.41/1/-3)

«Виннипег» занял 2-е место в таблице Запада со 110-ю очками в активе. «Ванкувер» — на 3-й позиции (109).

«Калгари» — «Сан-Хосе» 5:1

У хозяев очки набрали нападающий Андрей Кузьменко и защитник Даниил Мироманов. Хоккеисты сделали по одной голевой передаче.

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Калгари» — «Сан-Хосе» — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1) Голы: Клапка — 1, 12:13 — 1:0. Коулмэн — 30 (Зари, Андерссон), 14:40 — 2:0. Шилингтон — 3 (Кузьменко, Манджапане), 23:53 — 3:0. Руни — 3 (Поспишил, Коронато), 25:59 — 4:0. Уигар — 20 (Мироманов, Коулмэн), 26:56 — 5:0. Зеттерлунд — 24 (бол., Гранлунд, Граф), 59:51 — 5:1Вратари: Вольф — Кули (Романов, 26:56)Броски: 37 (16+13+8) — 17 (5+6+6)Штраф: 11 — 9Наши: Кузьменко (16.57/3/+1), Мироманов (21.27/1/+3) — Гущин (16.13/0/-1), Костин (12.43/0/0)

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» занял 11-е место в таблице Запада с 81-м баллом в активе. «Сан-Хосе» — на последней 16-й позиции (47).

«Колорадо» — «Эдмонтон» 5:1

У «Эвеланш» дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, который забросил обе шайбы еще в 1-м периоде.

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Колорадо» — «Эдмонтон» — 5:1 (4:1, 1:0, 0:0) Голы: Ничушкин — 27 (Лехконен, Миттельштадт), 1:19 — 1:0. Рантанен — 42 (Тэйвз, Маккиннон), 5:48 — 2:0. Ничушкин — 28 (бол., Маккиннон, Макар), 7:37 — 3:0. Мэнсон — 8 (Уокер, Тренин), 10:17 — 4:0. Холлоуэй — 6 (бол., Броберг, Кулак), 15:22 — 4:1. Паризе — 5 (Колтон, Вуд), 32:00 — 5:1Вратари: Аннунен — Скиннер (Пикар, 20:00)Броски: 27 (13+10+4) — 26 (7+7+12)Штраф: 4 — 8Наши: Ничушкин (18.59/6/+1), Тренин (13.04/1/+1) — —

«Колорадо» занял 4-е место в таблице Западной конференции со 107-ю очками. «Эдмонтон» — на 5-й строчке (104).

«Вегас» — «Анахайм» 1:4

В составе гостей хет-трик оформил 30-летний нападающий Фрэнк Ватрано, который отметился голами во 2-м и 3-м периодах встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вегас» — «Анахайм» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Голы: Ватрано — 35 (бол., Фаулер, Строум), 24:25 — 0:1. Айкел — 31 (бол., Теодор, Карлссон), 38:47 — 1:1. Лакомб — 2 (Готье, Карлссон), 40:51 — 1:2. Ватрано — 36 (Строум, Зеграс), 41:20 — 1:3. Ватрано — 37 (мен., п.в., Лакомб), 59:45 — 1:4Вратари: Хилл (57:56 — 59:45) — ДосталБроски: 30 (11+10+9) — 23 (4+10+9)Штраф: 2 — 6Наши: Барбашев (18.35/1/-2), Дорофеев (17.09/0/-1) — —

По итогам регулярного чемпионата «Вегас» занял 8-е место в таблице Запада с 98-ю баллами в копилке. «Анахайм» — на 14-й позиции (59).

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» 5:4 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 5:4 ОТ (0:1, 3:0, 1:3, 1:0) Голы: Райхель — 5, 15:39 — 0:1. Арвидссон — 5 (Дано, Мур), 24:37 — 1:1. Байфилд — 20 (бол., Дано, Спенс), 36:04 — 2:1. Мур — 31 (Арвидссон, Дано), 37:24 — 3:1. Т. Джонсон — 17 (бол., Корчински, Донато), 41:28 — 3:2. Андерсон — 5 (Слаггерт), 43:42 — 3:3. Донато — 12 (Энтвистл), 46:28 — 3:4. Арвидссон — 6 (бол., Байфилд, Кемпе), 58:39 — 4:4. Кемпе — 28, 60:06 — 5:4Вратари: Тэлбот — СодерблумБроски: 36 (14+11+10+1) — 13 (4+3+6+0)Штраф: 2 — 8Наши: Гавриков (19.06/2/+1) — —

После этого матча «Кингз» расположились на 7-й строчке Запада с 99-ю очками в активе. «Чикаго» — на 15-й позиции (52).