В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Канадиан Тайр Центре» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Сент-Луис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оттава»

Турнирное положение: В последних поединках «Оттава» продемонстрировала способность вырывать победы в овертаймах, но существенно это все равно никак не отразилось на турнирном положении клуба из Канады.

Последние матчи: Два последних поединка были безальтернативно проиграны «Бостону» и «Каролине», а в сумме за два этих поединка коллектив Мартина пропустил 13 шайб

Травмированные игроки: «Сенаторз» большую часть сезона провели с пустым лазаретом, но в последних матчах числе травмированных внезапно возросло до четырех. Сейчас клубу не могут помочь Макивен, Норрис, Хаймор и Шартье.

Общий тонус клуба: С «блюзменами» придется максимально тяжело, несмотря на то, что матч будет проходить на домашней арене.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Баннистер и его «Сент-Луис» не оставляют надежды побороться за спасительное восьмое место от Запада, поскольку отставание от «Вегаса» составляет всего лишь четыре очка.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: За пять последних матчей случилось всего лишь одно поражение от «Колорадо» (3:4). Не очень радует отрицательная разница заброшенных и пропущенных шайб — «минус 12».

Травмированные игроки: У «блюзменов» на долгосрочном лечении продолжают находиться Джейкобс и Макичерн.

Общий тонус клуба: В предстоящем игре против «Сенаторз» на выезде. Гости обязаны забирать два очка, если хотят продолжить борьбу за попадание в кубковую весну.

Статистика для ставок

«Оттава» пропустила в двух последних матчах 13 голов

«Сент-Луис» выиграл два из трех последних матчей в столице Канады

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.27, на ничью — 4.69, на гостей — 2.77.

Прогноз: У «Сент-Луиса» больше шансов на успех, поскольку клуб не потерял надежд на плей-офф

Альтернативный прогноз: Игра получится «верховой», учитывая какой проходной двор в обороне у канадского клуба.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.45.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.71.