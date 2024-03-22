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    «Сент-Луис» увезёт важные очки из Канады?

    «Оттава» — «Сент-Луис». Ставка (к. 2.77), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Канадиан Тайр Центре» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Сент-Луис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Марта 2024 года
    Оттава
  • НХЛ
    •  Оттава 02:00 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
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    «Оттава»

    Турнирное положение: В последних поединках «Оттава» продемонстрировала способность вырывать победы в овертаймах, но существенно это все равно никак не отразилось на турнирном положении клуба из Канады.

    Последние матчи: Два последних поединка были безальтернативно проиграны «Бостону» и «Каролине», а в сумме за два этих поединка коллектив Мартина пропустил 13 шайб

    Травмированные игроки: «Сенаторз» большую часть сезона провели с пустым лазаретом, но в последних матчах числе травмированных внезапно возросло до четырех. Сейчас клубу не могут помочь Макивен, Норрис, Хаймор и Шартье.

    Общий тонус клуба: С «блюзменами» придется максимально тяжело, несмотря на то, что матч будет проходить на домашней арене.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Баннистер и его «Сент-Луис» не оставляют надежды побороться за спасительное восьмое место от Запада, поскольку отставание от «Вегаса» составляет всего лишь четыре очка.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За пять последних матчей случилось всего лишь одно поражение от «Колорадо» (3:4). Не очень радует отрицательная разница заброшенных и пропущенных шайб — «минус 12».

    Травмированные игроки: У «блюзменов» на долгосрочном лечении продолжают находиться Джейкобс и Макичерн.

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    Общий тонус клуба: В предстоящем игре против «Сенаторз» на выезде. Гости обязаны забирать два очка, если хотят продолжить борьбу за попадание в кубковую весну.

    Статистика для ставок

    • «Оттава» пропустила в двух последних матчах 13 голов

    • «Сент-Луис» выиграл два из трех последних матчей в столице Канады

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.27, на ничью — 4.69, на гостей — 2.77.

    Прогноз: У «Сент-Луиса» больше шансов на успех, поскольку клуб не потерял надежд на плей-офф

    Альтернативный прогноз: Игра получится «верховой», учитывая какой проходной двор в обороне у канадского клуба.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.45.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.71.

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    Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Сент-Луис» с коэффициентом 2.45. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» увезёт важные очки из Канады?
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