«Оттава»
Турнирное положение: В последних поединках «Оттава» продемонстрировала способность вырывать победы в овертаймах, но существенно это все равно никак не отразилось на турнирном положении клуба из Канады.
Последние матчи: Два последних поединка были безальтернативно проиграны «Бостону» и «Каролине», а в сумме за два этих поединка коллектив Мартина пропустил 13 шайб
Травмированные игроки: «Сенаторз» большую часть сезона провели с пустым лазаретом, но в последних матчах числе травмированных внезапно возросло до четырех. Сейчас клубу не могут помочь Макивен, Норрис, Хаймор и Шартье.
Общий тонус клуба: С «блюзменами» придется максимально тяжело, несмотря на то, что матч будет проходить на домашней арене.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: Баннистер и его «Сент-Луис» не оставляют надежды побороться за спасительное восьмое место от Запада, поскольку отставание от «Вегаса» составляет всего лишь четыре очка.
Последние матчи: За пять последних матчей случилось всего лишь одно поражение от «Колорадо» (3:4). Не очень радует отрицательная разница заброшенных и пропущенных шайб — «минус 12».
Травмированные игроки: У «блюзменов» на долгосрочном лечении продолжают находиться Джейкобс и Макичерн.
Общий тонус клуба: В предстоящем игре против «Сенаторз» на выезде. Гости обязаны забирать два очка, если хотят продолжить борьбу за попадание в кубковую весну.
Статистика для ставок
- «Оттава» пропустила в двух последних матчах 13 голов
- «Сент-Луис» выиграл два из трех последних матчей в столице Канады
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.27, на ничью — 4.69, на гостей — 2.77.
Прогноз: У «Сент-Луиса» больше шансов на успех, поскольку клуб не потерял надежд на плей-офф
- 2.08Автомобилист — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.15Спартак — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.95Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра получится «верховой», учитывая какой проходной двор в обороне у канадского клуба.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.45.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.71.