В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 21 апреля. Начало встречи — в 22:00 (мск). «Рейнджерс» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рейнджерс»

Путь к плей-офф: В очередную кубковую битву команда с Манхэттена входит в статусе обладателя Президентского трофея, вручаемого лидеру чемпионата по набранным очкам.

Так, «Рейнджерс» в 82 матчах заработали 114 баллов и в целом уверенно закрепились на первом месте в таблице Востока. Главным конкурентом ньюйоркцев на финише сезона была «Каролина», которую те обошли на 3 очка.

Последние матчи: Заключительные матчи сезона команда Питера Лавиолетта провела в родном «Сквер Гарден», но завершила их не так идеально, как намеревалась изначально. В частности, на домашнем катке «рейнджеры» потерпели крупное поражение от «Филадельфии» (1:4).

Важнее во всех смыслах была следующая встреча, в которой Панарин и компания взяли верх над «Айлендерс» (3:2 Б). В последнем матче — когда решался вопрос о победителе регулярного сезона — «Рейнджерс» не оставили шансов «Оттаве» (4:0).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Из-за травм игру пропустят Блейк Уилер и Филип Хитил.

Состояние команды: В который раз ньюйоркцы выходят в плей-офф в статусе амбициозного клуба, находящегося под давлением борьбы за финал Кубка Стэнли. Однако в предыдущие годы подобные ожидания так и не были оправданы.

«Вашингтон»

Путь к плей-офф: Весь регулярный сезон столичная команда провела в неуступчивой гонке за право квалифицироваться в следующий раунд. Ради этого ей приходилось цепляться за каждую возможность с учетом соперничества с «Детройтом», «Питтсбургом» и «Филадельфией».

В 82 играх «Вашингтон» заработал 91 балл и по дополнительным показателям опередил девятых «Ред Уингз». На 3 очка «Кэпс» обошли «Пингвинз». И только «Флайерз» провели заключительный этап регулярки хуже остальных, набрав 78 очков.

Последние матчи: Последние дни чемпионата «Вашингтон» провел с максимальной самоотдачей и продуктивностью, одержав четыре победы в пяти матчах, включая встречу с «Детройтом» в гостях (2:1).

После победы над прямым конкурентом команда Спенсера Карбери проиграла «Баффало» (2:4), а затем смяла «Тампу-Бэй» (4:2) и «Бостон» (2:0). В последнем матче «Кэпиталз» — без права на ошибку — вырвали победу у «Филадельфии» (2:1).

Не сыграют: «Кэпиталз» в дебютном матче не смогут рассчитывать на Итана Бира, Никласа Бэкстрема, Ника Дженсена и Расмуса Сандина.

Состояние команды: Выход в плей-офф «Вашингтон» уже вправе считать персональной победой. Дальнейший же его успех будет зависеть от формы Овечкина и других лидеров атаки «Кэпиталз», которые на дистанции не выделяются особой стабильностью.

Статистика для ставок

Четыре последних матча в «Мэдисон Сквер Гарден» из пяти закончились победой «Рейнджерс»

Ни в одной домашней встрече «Рейнджерс» из последних трех общая результативность не смогла преодолеть барьер в 5 голов

«Вашингтон» проиграл в четырех гостевых матчах из шести предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 1.79, ничья — в 4.73, а победа «Вашингтона» — в 4.09.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: В этой паре «Рейнджерс» являются фаворитами, особенное в домашних играх, где на фоне своеобразной атмосферы ньюйоркцы готовы на любые свершения.

При этом понимая всю важность успешного начала противостояния, хозяева проведут осторожную игру и не станут любой ценой рваться вперед, разрывая соперника и увеличивая риск ошибиться самим.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + ТМ 5.5 за 2.34.

Прогноз: Питер Лавиолетт против бывшей команды — еще одна нотка пикантности, придаваемая этому противостоянию. Тренер ньюйоркцев явно получит дополнительную мотивацию выбить из турнира «Вашингтон», но для этого важно успешно начать первый матч с нынешним коллективом, что ему вполне по силам.

Ставка: «Рейнджерс» победят в первом периоде за 2.38.