«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы договориться с Маурисио Почеттино, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. По его данным, клуб выбрал 54-летнего аргентинца на замену Майклу Каррику и уже обсуждает с его представителями последние детали контракта. Сделка теперь зависит от того, утвердит ли руководство отставку Каррика.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Переговоры с тренером близки к завершению

Уже во вторник Почеттино считался фаворитом среди нескольких кандидатов — в числе возможных преемников Каррика также называли Эдди Хау и Юлиана Нагельсмана. В тот же день «Юнайтед» обсуждал личные условия с представителями аргентинца — по информации Орнштейна, на этом этапе проблем у клуба возникнуть не должно. The Guardian сообщал, что сам Почеттино заинтересован в работе на «Олд Траффорд».

В августе аргентинец продлил контракт со сборной США до 2030 года. По данным The Guardian и The Times, в соглашении прописана компенсация за досрочный уход — около 10 млн долларов. Если «МЮ» захочет пригласить и помощников Почеттино, в том числе Хесуса Переса, то сумма будет ещё больше. По сведениям Орнштейна, с американской федерацией клуб ещё не связывался.

Букмекеры считают, что вероятность назначения Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» к обеду 11 ноября составляет 94% — биржа Betfair даёт на это коэффициент 1.06. На прошлой неделе, для сравнения, шанс этого события оценивали всего в 4%.

Каррик приехал на базу, пока руководство обсуждает его будущее в Монако

Гендиректор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс 11 ноября должны встретиться в Монако с совладельцем «МЮ» Джимом Рэтклиффом. По информации The Times, Беррада и Уилкокс склоняются к смене тренера, но для увольнения нужно согласие Рэтклиффа. Сам Каррик в среду утром приехал на базу в Каррингтоне, чтобы провести тренировку с игроками, не уехавшими в сборные.

Весной Каррик вывел «Юнайтед» в Лигу чемпионов и получил двухлетний контракт. В новом сезоне команда выиграла лишь один из десяти матчей АПЛ и ушла на паузу на 18-м месте с восемью очками. В последнем туре «МЮ» дважды уступал «Астон Вилле» в два мяча, но в итоге вырвал ничью (4:4) — впрочем, по итогам той встречи серия без побед в чемпионате достигла уже восьми игр, так что положение Каррика в клубе тот камбэк вряд ли как-то поправил.

После паузы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» на «Энфилде» 22 ноября. У Почеттино ближайшие матчи раньше: сборная США встретится с Гаити 14 и 18 ноября в четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ.