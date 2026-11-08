«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4) в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Перед матчем

Манкунианцы ждали бирмингемцев в хорошем настроение, устроив накануне героический камбэк в матче Лиги Европы с «Ромой» (3:2), но в остальном поводов для радости нет. Перед еврокубковой встречей у команды Каррика была затяжная девятиматчевая серия без побед, а в АПЛ «МЮ» расположился в зоне вылета, набрав всего 7 очков в 9 матчах.

Подопечным Унаи Эмери непросто дается игра на два фронта, в АПЛ они расположились в середине таблицы, и не чувствуют вкуса победы в последних трех матчах, крупно проиграв «Борнмуту» (0:3) в Кубке Лиги, поделив очки с «Фулхэмом» (1:1) в АПЛ и незаслуженно крупно уступив «Барселоне» (0:3) в Лиге чемпионов.

Ход матча

Встреча началась совершенно катастрофически для «МЮ» — уже на первых минутах хозяева пропустили два мяча. Сначала, на 2-й минуте Макгинн прошёл по центру к штрафной хозяев и отдал пас от её линии вперёд и направо, а Алиссон замкнул эту передачу у штанги, направив мяч Ламменсу между ног.

«МЮ» — «Астон Вилла» x.com

Спустя еще две минуты Алиссон теперь уже из-за штрафной нанес плотный удар, Ламменс не лучшим образом его парировал, отбив мяч перед собой, и Джексон успел на добивание, послав мяч в сетку.

Пока «МЮ» находился в нокдауне, снова себя проявил герой матча с «Ромой» Матеус Кунья, заработавший пенальти на 13-й минуте, упав в борьбе с Камара в штрафной «Виллы». Бруну Фернандеш разбежался и мощно пробил с «точки» по центру ворот, а Судзуки гадал и улетел в левый угол.

Взбодрившись, манкунианцы устроили настоящий шквал ударов по воротам «Астон Виллы», и если какое-то время Судзуки героически спасал, то на последних минутах тайма он все же дрогнул. Мазрауи прошёл справа почти вдоль лицевой линии и отдал диагональный пас низом в штрафную «Виллы», а Тилеманс из отличной позиции замкнул в касание. Это был первый гол Юри за «Манчестер Юнайтед» — и забит он в ворота его бывшей команды.

«МЮ» — «Астон Вилла» x.com

Начало второго тайма точно повторяло первый — снова «МЮ» стремительно пропустил два мяча. На 47-й минуте Алиссон ворвался справа в штрафную хозяев и упал после того, как Дало поставил ему подножку. Джон Макгинн с «точки» уверенно положил мяч в левый угол на средней высоте, а Ламменс не угадал и прыгнул в другую сторону.

А на 53-й минуте Макгинн навесил со штрафного в дальнюю часть вратарской «МЮ», Йоро, пытаясь выбить мяч головой за лицевую линию, попал в верхнюю часть левой штанги, мяч отскочил вдоль ворот, Джексон неудачно махнул ногой, вместо удара послав его в газон, но Леон Горецка проткнул мяч в сетку.

После такого обескураживающего начала тайма Каррик сделал сразу тройную замену, выпустив Маунта, Доргу и Лэйси, а манкунианцы пошли отыгрываться. Но до поры до времени особо острых моментов создать им не удавалось — лишь Кунья и Маунт потревожили вратаря «Виллы» своими ударами.

«МЮ» — «Астон Вилла» x.com

Лишь на второй компенсированной минуте Доргу протащил мяч по левому флангу к штрафной гостей и выполнил мягкую передачу низом в её центр, а вышедший десятью минутами ранее на замену Джошуа Зиркзее подставил ногу и низом же послал мяч в сетку, сократив отставание «МЮ» до минимума.

Это зажгло надежду в сердцах хозяев, и на шестой добавленной минуте они заработали опасный стандарт у ворот «Астон Виллы», на который пошел даже вратарь. Бруну закрутил навес вдоль ворот, Судзуки на выходе не дотянулся до мяча, утыкаясь в спину Куньи, и Доргу в прыжке замкнул головой у дальней штанги, сравняв счет.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

«МЮ» безобразно провел стартовые отрезки обоих таймов, но в очередной раз сумел проявить характер в конце встречи, что очень важно в плане психологии. Сработали замены Каррика — и Доргу и Зиркзее забили, спасая свою команду от поражения.

«МЮ» — «Астон Вилла» x.com

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала восемь очков за 10 матчей. «Астон Вилла» находится на 10-й строчке, заработав 13 очков.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 4:4 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Алисон Эдвард 2' 0:2 Николас Джексон 4' 1:2 Бруну Фернандеш 16' пен. 2:2 Юри Тилеманс 44' 2:3 Джон МакГинн 48' пен. 2:4 Леон Горецка 53' 3:4 Джошуа Зиркзее 90+2' 4:4 Патрик Доргу 90+6' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Нуссайр Мазрауи, Лени Йоро, Гарри Магуайр ( Эйден Хевен 46' ), Диогу Далот ( Патрик Доргу 66' ), Юри Тилеманс ( Мэйсон Маунт 66' ), Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Амад Диалло ( Shea Lacey 66' ), Матеус Кунья, Брайан Мбемо ( Джошуа Зиркзее 83' ) Астон Вилла: Дзион Судзуки, Бубакар Камара, Ян Матсен, Пау Торрес, Виктор Линделёф, Тейлор Харвуд-Беллис, Иоганн Манзамби ( Жуан Гомес 78' ), Джон МакГинн ( Росс Баркли 71' ), Леон Горецка ( Ибраим Мбайе 78' ), Николас Джексон ( Брайан Маджо 86' ), Алисон Эдвард ( George Hemmings 71' ) Жёлтые карточки: Эйден Хевен 57' — Дзион Судзуки 90+7'

Статистика матча 9 Удары в створ 6 10 Удары мимо 4 56 Владение мячом 44 8 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 18 Фолы 9

Что будет дальше?

«Манчестер Юнайтед» 22 ноября отправится в гости к «Ливерпулю» в рамках 11-го тура АПЛ. Днем ранее «Астон Вилла» примет на своем поле «Сандерленд».