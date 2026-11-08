«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4) в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

«МЮ» — «Астон Вилла»
«МЮ» — «Астон Вилла» globallookpress.com

Перед матчем

Манкунианцы ждали бирмингемцев в хорошем настроение, устроив накануне героический камбэк в матче Лиги Европы с «Ромой» (3:2), но в остальном поводов для радости нет. Перед еврокубковой встречей у команды Каррика была затяжная девятиматчевая серия без побед, а в АПЛ «МЮ» расположился в зоне вылета, набрав всего 7 очков в 9 матчах.

Подопечным Унаи Эмери непросто дается игра на два фронта, в АПЛ они расположились в середине таблицы, и не чувствуют вкуса победы в последних трех матчах, крупно проиграв «Борнмуту» (0:3) в Кубке Лиги, поделив очки с «Фулхэмом» (1:1) в АПЛ и незаслуженно крупно уступив «Барселоне» (0:3) в Лиге чемпионов.

Ход матча

Встреча началась совершенно катастрофически для «МЮ» — уже на первых минутах хозяева пропустили два мяча. Сначала, на 2-й минуте Макгинн прошёл по центру к штрафной хозяев и отдал пас от её линии вперёд и направо, а Алиссон замкнул эту передачу у штанги, направив мяч Ламменсу между ног.

«МЮ» — «Астон Вилла»
«МЮ» — «Астон Вилла» x.com

Спустя еще две минуты Алиссон теперь уже из-за штрафной нанес плотный удар, Ламменс не лучшим образом его парировал, отбив мяч перед собой, и Джексон успел на добивание, послав мяч в сетку.

Пока «МЮ» находился в нокдауне, снова себя проявил герой матча с «Ромой» Матеус Кунья, заработавший пенальти на 13-й минуте, упав в борьбе с Камара в штрафной «Виллы». Бруну Фернандеш разбежался и мощно пробил с «точки» по центру ворот, а Судзуки гадал и улетел в левый угол.

Взбодрившись, манкунианцы устроили настоящий шквал ударов по воротам «Астон Виллы», и если какое-то время Судзуки героически спасал, то на последних минутах тайма он все же дрогнул. Мазрауи прошёл справа почти вдоль лицевой линии и отдал диагональный пас низом в штрафную «Виллы», а Тилеманс из отличной позиции замкнул в касание. Это был первый гол Юри за «Манчестер Юнайтед» — и забит он в ворота его бывшей команды.

«МЮ» — «Астон Вилла»
«МЮ» — «Астон Вилла» x.com

Начало второго тайма точно повторяло первый — снова «МЮ» стремительно пропустил два мяча. На 47-й минуте Алиссон ворвался справа в штрафную хозяев и упал после того, как Дало поставил ему подножку. Джон Макгинн с «точки» уверенно положил мяч в левый угол на средней высоте, а Ламменс не угадал и прыгнул в другую сторону.

А на 53-й минуте Макгинн навесил со штрафного в дальнюю часть вратарской «МЮ», Йоро, пытаясь выбить мяч головой за лицевую линию, попал в верхнюю часть левой штанги, мяч отскочил вдоль ворот, Джексон неудачно махнул ногой, вместо удара послав его в газон, но Леон Горецка проткнул мяч в сетку.

После такого обескураживающего начала тайма Каррик сделал сразу тройную замену, выпустив Маунта, Доргу и Лэйси, а манкунианцы пошли отыгрываться. Но до поры до времени особо острых моментов создать им не удавалось — лишь Кунья и Маунт потревожили вратаря «Виллы» своими ударами.

«МЮ» — «Астон Вилла»
«МЮ» — «Астон Вилла» x.com

Лишь на второй компенсированной минуте Доргу протащил мяч по левому флангу к штрафной гостей и выполнил мягкую передачу низом в её центр, а вышедший десятью минутами ранее на замену Джошуа Зиркзее подставил ногу и низом же послал мяч в сетку, сократив отставание «МЮ» до минимума.

Это зажгло надежду в сердцах хозяев, и на шестой добавленной минуте они заработали опасный стандарт у ворот «Астон Виллы», на который пошел даже вратарь. Бруну закрутил навес вдоль ворот, Судзуки на выходе не дотянулся до мяча, утыкаясь в спину Куньи, и Доргу в прыжке замкнул головой у дальней штанги, сравняв счет.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

«МЮ» безобразно провел стартовые отрезки обоих таймов, но в очередной раз сумел проявить характер в конце встречи, что очень важно в плане психологии. Сработали замены Каррика — и Доргу и Зиркзее забили, спасая свою команду от поражения.

«МЮ» — «Астон Вилла»
«МЮ» — «Астон Вилла» x.com

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала восемь очков за 10 матчей. «Астон Вилла» находится на 10-й строчке, заработав 13 очков.

Результат матча

Манчестер ЮнайтедМанчестерМанчестер Юнайтед4:4Астон ВиллаАстон ВиллаБирмингем
0:1 Алисон Эдвард 2' 0:2 Николас Джексон 4' 1:2 Бруну Фернандеш 16' пен. 2:2 Юри Тилеманс 44' 2:3 Джон МакГинн 48' пен. 2:4 Леон Горецка 53' 3:4 Джошуа Зиркзее 90+2' 4:4 Патрик Доргу 90+6'
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Нуссайр Мазрауи,  Лени Йоро,  Гарри Магуайр (Эйден Хевен 46'),  Диогу Далот (Патрик Доргу 66'),  Юри Тилеманс (Мэйсон Маунт 66'),  Кобби Майну,  Бруну Фернандеш,  Амад Диалло (Shea Lacey 66'),  Матеус Кунья,  Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее 83')
Астон Вилла:  Дзион Судзуки,  Бубакар Камара,  Ян Матсен,  Пау Торрес,  Виктор Линделёф,  Тейлор Харвуд-Беллис,  Иоганн Манзамби (Жуан Гомес 78'),  Джон МакГинн (Росс Баркли 71'),  Леон Горецка (Ибраим Мбайе 78'),  Николас Джексон (Брайан Маджо 86'),  Алисон Эдвард (George Hemmings 71')
Жёлтые карточки:  Эйден Хевен 57'  —  Дзион Судзуки 90+7'

Что будет дальше?

«Манчестер Юнайтед» 22 ноября отправится в гости к «Ливерпулю» в рамках 11-го тура АПЛ. Днем ранее «Астон Вилла» примет на своем поле «Сандерленд».