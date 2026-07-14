14 июля в Арлингтоне на «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» состоится матч 1/2 финала плей-офф чемпионата мира между сборными Франции и Испании. Начало встречи в 22:00 мск.

Ни одна из команд до этого момента не имела поражений на турнире. Франция одержала 6 побед подряд. Испания на самом старте сыграла вничью с Кабо-Верде, однако после этого коллектив Де Ла Фуэнте одержал 5 побед.

Напомним, что Франция в прошлом раунде плей-офф прошла сборную Марокко, выиграв 2:0. Испания в четвертьфинале разобралась с Бельгией (2:1), а перед этим обыграла Португалию 1:0.

Последний раз на чемпионате мира Франция и Испания встречались в 2006 году. Перед этим турниром команды сошлись в полуфинале Лиги наций, где Испания выиграла со счетом 5:4.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 2.50 на победу Франции и 3.20 на победу Испании, за 1.66 можно поставить на проход Франции и 2.20 — на проход Испании.

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, кто выйдет в финал чемпионата мира. Ставки на тотал поединка можно посмотреть в этом прогнозе. Также редакция предлагает дерзкую ставку за 6.80.

Искусственный интеллект считает, что в матче будет ничья со счетом 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Франция — Испания смотрите на сайте LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Франция — Марокко в подробном онлайн-репортаже.