Полузащитник сборной Испании Микель Мерино поделился эмоциями после победы в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Бельгии (2:1).

Микель Мерино — полузащитник сборной Испании globallookpress.com

«Я в восторге. Сомневаюсь, что подобное ещё когда-нибудь повторится. Нас отделяют всего два матча от победы на чемпионате мира. Это мечта, ставшая реальностью. Надеюсь, нам удастся её осуществить.

За этими матчами следит весь мир. Возможность дарить людям такие эмоции — предмет огромной гордости. На этой стадии турнира против Франции невозможно ожидать ничего, кроме соперника высочайшего уровня», — приводит слова Мерино официальный сайт ФИФА.

Напомним, что полузащитник забил победный гол сборной Испании на 88-й минуте.

По итогам этого противостояния «красная фурия» вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет против Франции 14-го июля в 22:00 мск.