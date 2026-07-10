По итогам этого противостояния сборная Испании вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет против Франции 14-го июля в 22:00 мск. Бельгия завершила свое выступление на мундиале.

Номинальные хозяева поля вновь вышли вперед уже на 88-й минуте. Победный гол на счету Микеля Мерино .

Сборная Испании одержала победу над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026-го года.

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