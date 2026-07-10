Сборная Испании одержала победу над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026-го года.
«Красная фурия» вышла вперед на 30-й минуте благодаря точному удару Фабиана Руиса.
Сборная Бельгии смогла сравнять счет на 41-й минуте — отличился Шарль де Кетеларе.
Номинальные хозяева поля вновь вышли вперед уже на 88-й минуте. Победный гол на счету Микеля Мерино.
Результат матча
ИспанияМадрид2:1БельгияБрюссель
1:0 Фабиан Руис 30' 1:1 Шарль Де Кетеларе 41' 2:1 Микель Мерино 88'
Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Педро Порро, Родриго Эрнандес, Фабиан Руис (Педри 55'), Даниэль Ольмо (Микель Мерино 86'), Алекс Баэна (Ферран Торрес 55'), Микель Оярсабаль (Нико Уильямс 79'), Ламин Ямаль
Бельгия: Тибо Куртуа (Сенне Ламменс 71'), Максим Де Кёйпер (Хоакин Сейс 61'), Брандон Мехеле, Натан Нгой, Тимоти Кастань, Шарль Де Кетеларе, Кевин Де Брёйне (Алексис Салемакерс 86'), Николас Раскин, Ханс Ванакен (Ромелу Лукаку 60'), Жереми Доку, Леандро Троссард (Аксель Витсель 60')
Жёлтые карточки: Пау Кубарси 43', Эмерик Лапорт 90+3' — Кевин Де Брёйне 85', Аксель Витсель 90+5'
По итогам этого противостояния сборная Испании вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет против Франции 14-го июля в 22:00 мск. Бельгия завершила свое выступление на мундиале.