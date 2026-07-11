Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о травме голкипера национальной команды Тибо Куртуа во время матча 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Испании (1:2).

Руди Гарсия — главный тренер сборной Бельгии globallookpress.com

Вратарь получил травму на 71-й минуте и не смог продолжить встречу. На замену вышел Сенне Ламменс при счете 1:1. Запасной голкипер пропустил решающий мяч на 88-й минуте.

«Травма Куртуа выглядела неприятной. При обычных обстоятельствах мы могли бы довести игру до дополнительного времени. Это вопрос деталей. Мои футболисты провели отличный матч с отличной командой», — приводит слова Гарсии Cadena Ser.

По итогам этого противостояния сборная Бельгии завершила свое выступление на ЧМ-2026, а Испания сыграет против Франции в полуфинале мундиаля.