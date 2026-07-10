Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа получил повреждение во время матча 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Испании.
На 71-й минуте встречи Куртуа получил травму и покинул поле. Вместо него вышел Сенне Ламменс.
Куртуа пропустил единственный гол национальной команды на 30-й минуте, отличился полузащитник сборной Испании Фабиан Руис. Сборная Бельгии сравняла счет на 41-й минуте благодаря точному удару Шарля де Кетеларе.
Матч между сборными Испании и Бельгии начался в 22:00 мск. После 87-и минут игрового времени счет равный — 1:1.
Ранее сообщалось о том, что Куртуа вышел на чистое второе место по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира среди голкиперов.