Ранее сообщалось о том, что Куртуа вышел на чистое второе место по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира среди голкиперов.

Матч между сборными Испании и Бельгии начался в 22:00 мск. После 87-и минут игрового времени счет равный — 1:1.

Куртуа пропустил единственный гол национальной команды на 30-й минуте, отличился полузащитник сборной Испании Фабиан Руис . Сборная Бельгии сравняла счет на 41-й минуте благодаря точному удару Шарля де Кетеларе .

На 71-й минуте встречи Куртуа получил травму и покинул поле. Вместо него вышел Сенне Ламменс .

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа получил повреждение во время матча 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Испании .

1.95

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