Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа вышел на чистое второе место по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира среди вратарей.

Тибо Куртуа — голкипер сборной Бельгии globallookpress.com

Куртуа вышел на поле в стартовом составе национальной команды в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Испании. Таким образом, голкипер проводит 21-й матч за сборную Бельгии на чемпионатах мира.

Куртуа опередил по этому показателю француза Уго Льориса (20 игр), а рекорд принадлежит немецкому вратарю Мануэлю Нойеру (23).

Матч между сборными Испании и Бельгии начался в 22:00 мск. После 33-х минут игрового времени «красная фурия» ведет в счете — 1:0.