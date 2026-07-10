Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением по поводу будущего победителя ЧМ-2026.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Выживет тот, кто физически больше готов. Уже очень сложно, длинный чемпионат. У кого хватит сил, тот и выиграет. Мне симпатичны Швейцария и Норвегия, такие аутсайдеры. Но думаю, что выиграют испанцы. Они играют в самый симпатичный футбол», — цитирует Писарева ТАСС.

Сборная Испании сыграет в четвертьфинале турнира против сборной Бельгии сегодня, 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде. Начало — в 22:00 мск.