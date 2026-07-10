По итогам этого противостояния сборная Франции пробилась в полуфинал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против победителя встречи Испания — Бельгия .

К тому же, форвард не смог реализовать пенальти на 28-й минуте.

Напомним, что Мбаппе отметился голом и результативной передачей, принял участие в каждом забитом голе национальной команды в матче против Марокко.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом матча четвертьфинала чемпионата мира 2026-го года против сборной Марокко (2:0).

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