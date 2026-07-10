Сборная Франции одержала победу над Марокко (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026-го года.
На 28-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота марокканской национальной команды, но нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Форвард номинальных хозяев поля отметился голом уже на 60-й минуте. Спустя 6 минут игрового времени Усман Дембеле удвоил преимущество национальной команды — 2:0.
Результат матча
ФранцияПариж2:0МароккоРабат
1:0 Килиан Мбаппе 60' 2:0 Усман Дембеле 66'
Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде (Мало Гюсто 87'), Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Лука Динь, Ману Коне (Уоррен Заир-Эмери 71'), Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ (Брэдли Баркола 77'), Килиан Мбаппе (Жан-Филипп Матета 77')
Марокко: Яссин Буну, Анасс Салах-Эддин (Жессим Яссин 74'), Нуссайр Мазрауи, Исса Диоп, Ашраф Хакими, Билаль эль-Ханнус (Софьян Амрабат 62'), Аззедин Унаи, Браим Диас (Закария Аль-Уахди 74'), Нейл Эль-Айнауи, Айюб Буадди (Суфьян Рахими 62'), Чемсдин Талби (Амин Сбай 85')
Жёлтая карточка: Исса Диоп 63' (Марокко)
По итогам этого противостояния сборная Франции пробилась в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против победителя встречи Испания — Бельгия. Сборная Марокко завершила свое выступление на мундиале.