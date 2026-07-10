Сборная Франции одержала победу над Марокко (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026-го года.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

На 28-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота марокканской национальной команды, но нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Форвард номинальных хозяев поля отметился голом уже на 60-й минуте. Спустя 6 минут игрового времени Усман Дембеле удвоил преимущество национальной команды — 2:0.

Результат матча

ФранцияПарижФранция2:0МароккоМароккоРабат
1:0 Килиан Мбаппе 60' 2:0 Усман Дембеле 66'
Франция:  Мик Меньян,  Жюль Кунде (Мало Гюсто 87'),  Дайо Упамекано,  Вильям Салиба,  Лука Динь,  Ману Коне (Уоррен Заир-Эмери 71'),  Адриен Рабьо,  Усман Дембеле,  Майкл Олисе,  Дезире Дуэ (Брэдли Баркола 77'),  Килиан Мбаппе (Жан-Филипп Матета 77')
Марокко:  Яссин Буну,  Анасс Салах-Эддин (Жессим Яссин 74'),  Нуссайр Мазрауи,  Исса Диоп,  Ашраф Хакими,  Билаль эль-Ханнус (Софьян Амрабат 62'),  Аззедин Унаи,  Браим Диас (Закария Аль-Уахди 74'),  Нейл Эль-Айнауи,  Айюб Буадди (Суфьян Рахими 62'),  Чемсдин Талби (Амин Сбай 85')
Жёлтая карточка:  Исса Диоп 63' (Марокко)

По итогам этого противостояния сборная Франции пробилась в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против победителя встречи Испания — Бельгия. Сборная Марокко завершила свое выступление на мундиале.