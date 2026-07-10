Наставник сборной Бельгии Руди Гарсия считает, что его команда даст бой Испании в четвертьфинале ЧМ‑2026 и её пока рано списывать.

Руди Гарсия globallookpress.com

«Это четвертьфинал, и Испания — один из фаворитов турнира. Мы знаем, какими индивидуальными качествами они обладают и насколько сильны как команда. Но мы не собираемся только обороняться — если будем просто защищаться, нас выбьют. Мы умеем забивать и доказывали это. У нас есть свой талант.

Многие считают нас уже вылетевшими, но я очень верю в нас — верю, что мы будем в полуфинале. Мы встречаемся с командой, которая превосходит нас, но будем защищаться с душой, жизнью и сердцем, чтобы пройти дальше», — цитирует Mundo Deportivo слова Гарсии.

Матч против Испании состоится 10 июля в 22:00 (мск).