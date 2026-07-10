Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил победу сборной Франции над командой Марокко (2:0) в четвертьфинале ЧМ-2026.

Александр Бубнов globallookpress.com

«Французы показали образцовый подход к четвертьфиналу — взяли инициативу с первых минут, полностью нейтрализовали Хакими и методично разобрали марокканцев. Мбаппе не реализовал пенальти в первом тайме, но во втором быстро исправился фирменным голом в девятку, а затем здорово сыграл при втором голе Дембеле.

Главное — французы выиграли не на максимуме, у них явно был резерв, и перед возможным полуфиналом с Испанией они подошли в оптимальном состоянии. Если испанцы пройдут бельгийцев, то Франция — Испания станет скрытым финалом турнира», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

Соперником французов в полуфинале станет победитель противостояния Испания — Бельгия, которое состоится 10 июня.