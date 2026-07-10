Опорник Аюб Буадди рассказал, что не жалеет о том, что сменил спортивное гражданство и играет за сборную Марокко, а не за Францию.

Аюб Буадди globallookpress.com

«Я ни о чём не жалею. Я очень горжусь тем, что выбрал Марокко. Это был выбор сердцем, и я невероятно горд представлять свою страну.

Мы знали, что будет тяжело, что нужно будет много работать и выложиться до конца. Думаю, мы это сделали. Все игроки отдали себя без остатка. Это футбол — побеждать получается не всегда. Думаю, этот матч позволит нам расти. Мы знаем, что нужно улучшить к следующим турнирам, какие детали исправить, чтобы пройти ещё дальше», — приводит Mundo Deportivo слова Буадди.

Сейчас полузащитнику «Лилля» 18 лет. Ранее он входил в состав юношеской и молодёжной сборной Франции, но незадолго до старта ЧМ‑2026 принял решение играть за сборную Марокко, где постоянно выходил в стартовом составе.

В четвертьфинале мундиаля Марокко проиграл Франции со счетом 0:2.