Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о своем будущем в национальной команде после завершения ЧМ-2026.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Я просто сказал, что, скорее всего, закончу, а не продолжу играть. Исключительно по физическим причинам. Должен сказать, что в команде отличная атмосфера. Я получаю удовольствие от процесса. Моменты, которые мы пережили на этом турнире, уникальны. Но не думаю, что смогу продолжать в таком темпе еще четыре года», — приводит слова Куртуа L’Equipe.

Напомним, что сборная Бельгии смогла пробиться в четвертьфинал чемпионат мира, где сыграет против национальной команды Испании.