Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2026 между Францией и Марокко.

Сборная Франции по футболу globallookpress.com

«Французы являются фаворитами этой встречи, они будут играть с позиции силы, от себя. Но их ждет очень тяжелый матч, поскольку команда у марокканцев очень крепкая и дисциплинированная. И прошлый чемпионат мира, и нынешний показывают, что с Марокко никому легко не бывает. Марокканцы дадут серьезный бой, это 100%.

Мы видели матч Франции с Парагваем, где парагвайцы закрылись и вообще вперед не бежали. Но у Марокко более классные футболисты, чем у Парагвая, и они всё равно будут выбегать в контратаки. Так что французам к этому нужно быть готовыми. Но думаю, что они справятся и с разницей в один‑два мяча выиграют — 1:0 или 2:0.

Сборная Марокко в прошлом матче потеряла из‑за травмы своего лидера атак Сайбари. Так что тяжеловато им будет вскрыть защиту французов. В сборной Франции линия обороны очень сильна. Но всякое может быть: Египет два мяча забил Аргентине, а в это мало кто верил», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

Встреча между командами состоится сегодня, 9 июля на стадионе «Жилетт» в Фоксборо, начало — в 23:00 мск.