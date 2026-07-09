Завершились два матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
В одной из встреч киевское «Динамо» сыграло вничью с «Университатя Клуж» со счетом 0:0.
За весь матч украинская команда нанесла 5 ударов в створ ворот и подала 9 угловых. «Университатя» однажды угрожала воротам соперника и получила одну желтую карточку.
Результат матча
Динамо ККиев0:0Universitatea ClujЛига Европы. Квалификация
Динамо К: Руслан Нещерет, Томаш Кендзёра, Кристиан Беловар, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак, Александр Пихаленок (Виталий Буяльский 61'), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Матвей Пономаренко, Bogdan Redushko
Universitatea Cluj: Михаил Неофитос, Александру Кипчу, Юг Станоев, Мариус Штефэнеску, Issouf Macalou, Oucasse Mendy (Adams Friday 65'), Ovidiu Bic, Mouhamadou Drammeh, Dorin Codrea, Andrei Coubis, Iulian Lucian Cristea
Жёлтая карточка: Mouhamadou Drammeh 72' (Universitatea Cluj)
Ответная игра между этими командами состоится 16-го июля в Клуж-Паноке (Румыния).
В параллельном матче «Шериф» сыграл вничью с «Алюминием» (0:0).
За весь матч хозяева поля нанесли 4 удара в створ ворот и подали 7 угловых. «Алюминий» совершил 5 фолов и нанес 9 штрафных ударов.
Ответный матч между этими командами пройдет 16-го июля в Кидричево (Словения).