Завершились два матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В одной из встреч киевское «Динамо» сыграло вничью с «Университатя Клуж» со счетом 0:0.

За весь матч украинская команда нанесла 5 ударов в створ ворот и подала 9 угловых. «Университатя» однажды угрожала воротам соперника и получила одну желтую карточку.

Результат матча Динамо К Киев 0:0 Universitatea Cluj Лига Европы. Квалификация Динамо К: Руслан Нещерет, Томаш Кендзёра, Кристиан Беловар, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак, Александр Пихаленок ( Виталий Буяльский 61' ), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Матвей Пономаренко, Bogdan Redushko Universitatea Cluj: Михаил Неофитос, Александру Кипчу, Юг Станоев, Мариус Штефэнеску, Issouf Macalou, Oucasse Mendy ( Adams Friday 65' ), Ovidiu Bic, Mouhamadou Drammeh, Dorin Codrea, Andrei Coubis, Iulian Lucian Cristea Жёлтая карточка: Mouhamadou Drammeh 72' (Universitatea Cluj)

Статистика матча 5 Удары в створ 1 18 Удары мимо 2 62 Владение мячом 38 9 Угловые удары 4 2 Офсайды 2 10 Фолы 10

Ответная игра между этими командами состоится 16-го июля в Клуж-Паноке (Румыния).

В параллельном матче «Шериф» сыграл вничью с «Алюминием» (0:0).

За весь матч хозяева поля нанесли 4 удара в створ ворот и подали 7 угловых. «Алюминий» совершил 5 фолов и нанес 9 штрафных ударов.

Ответный матч между этими командами пройдет 16-го июля в Кидричево (Словения).