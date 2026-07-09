Завершились два матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Динамо» Киев
«Динамо» Киев globallookpress.com

В одной из встреч киевское «Динамо» сыграло вничью с «Университатя Клуж» со счетом 0:0.

За весь матч украинская команда нанесла 5 ударов в створ ворот и подала 9 угловых. «Университатя» однажды угрожала воротам соперника и получила одну желтую карточку.

Результат матча

Динамо ККиевДинамо К0:0Universitatea ClujUniversitatea ClujЛига Европы. Квалификация
Динамо К:  Руслан Нещерет,  Томаш Кендзёра,  Кристиан Беловар,  Тарас Михавко,  Владислав Дубинчак,  Александр Пихаленок (Виталий Буяльский 61'),  Владимир Бражко,  Николай Шапаренко,  Назар Волошин,  Матвей Пономаренко,  Bogdan Redushko
Universitatea Cluj:  Михаил Неофитос,  Александру Кипчу,  Юг Станоев,  Мариус Штефэнеску,  Issouf Macalou,  Oucasse Mendy (Adams Friday 65'),  Ovidiu Bic,  Mouhamadou Drammeh,  Dorin Codrea,  Andrei Coubis,  Iulian Lucian Cristea
Жёлтая карточка:  Mouhamadou Drammeh 72' (Universitatea Cluj)

Ответная игра между этими командами состоится 16-го июля в Клуж-Паноке (Румыния).

В параллельном матче «Шериф» сыграл вничью с «Алюминием» (0:0).

За весь матч хозяева поля нанесли 4 удара в створ ворот и подали 7 угловых. «Алюминий» совершил 5 фолов и нанес 9 штрафных ударов.

Ответный матч между этими командами пройдет 16-го июля в Кидричево (Словения).