Сборная Швейцарии одержала победу над Колумбией (0:0, 4:3 по пен.) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года.
Национальные команды не смогли выявить победителя в основное время матча.
Сборная Швейцарии нанесла 2 удара в створ ворот и совершила 23 фола. Колумбийцы трижды угрожали воротам соперника и 7 раз подали угловой.
Сборные довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась Швейцария. Победный удар на счету Рубена Варгаса.
Результат матча
ШвейцарияБерн0:0КолумбияСанта-Фе-Де-Богота
1:0 Гранит Джака 105' пен. 2:0 Зеки Мохамед Амдуни 105' пен. 3:0 Седрик Иттен 105' пен. 3:1 Луис Диас 105' пен. 3:2 Хаминтон Кампас 105' пен. 3:3 Хуан Кинтеро 105' пен.
Швейцария: Грегор Кобель, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес (Миро Мухайм 71'), Денис Закария (Седрик Иттен 87'), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Фабиан Ридер (Зеки Мохамед Амдуни 103'), Ардон Яшари (Джибриль Соу 45'), Дан Ндой (Рубен Варгас 90'), Брил Эмболо (Сильван Видмер 87')
Колумбия: Камило Варгас, Хоан Мохика, Джон Лукуми (Йерри Мина 119'), Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Хамес Родригес (Хаминтон Кампас 66'), Луис Диас, Густаво Пуэрта, Хефферсон Лерма, Джон Арьяс (Хуан Кинтеро 66'), Луис Суарес (Хуан Камило Эрнандес 82')
Жёлтые карточки: Гранит Джака 51', Денис Закария 59', Миро Мухайм 105' — Луис Суарес 60', Давинсон Санчес 95'
По итогам этого противостояния сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против сборной Аргентины.