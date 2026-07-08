По итогам этого противостояния сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против сборной Аргентины .

Сборные довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась Швейцария. Победный удар на счету Рубена Варгаса .

Сборная Швейцарии нанесла 2 удара в створ ворот и совершила 23 фола. Колумбийцы трижды угрожали воротам соперника и 7 раз подали угловой.

Национальные команды не смогли выявить победителя в основное время матча.

Сборная Швейцарии одержала победу над Колумбией (0:0, 4:3 по пен.) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года.

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