Голкипер сборной Аргентины Хуан Муссо после победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026 тепло высказался в адрес капитана национальной команды Лионеля Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

В своих социальных сетях вратарь отметил не только выдающиеся игровые качества 39-летнего форварда, но и его человеческие достоинства.

«Если однажды мой внук спросит меня, что такое настоящая скромность, я просто расскажу ему о Месси. Для меня он величайший футболист всех времен», — написал Муссо.

Напомним, в матче против Египта аргентинцы одержали волевую победу со счетом 3:2. Несмотря на нереализованный пенальти в первом тайме, Месси стал одним из главных героев встречи, записав на свой счет гол и результативную передачу.

Сборная Аргентины продолжит борьбу на турнире в четвертьфинале, где встретится со Швейцарией. На текущем чемпионате мира форвард уже отличился восемью забитыми мячами в пяти проведенных матчах.