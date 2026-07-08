Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Марокко.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Нам нужно показать свою лучшую игру, ведь соперник — команда высокого класса. У них есть сильные игроки, которые хорошо знают моих футболистов, но и мои игроки знают их не хуже. Некоторые выступают за одни и те же клубы. Мы знаем, чего ожидать.

Стиль игры Марокко отличается от стиля Парагвая. Мы уже встречались с Марокко четыре года назад в Дохе, в полуфинале. Обе команды любят владеть мячом и забивать. У нас хорошие показатели эффективности, но их можно улучшить. Чем выше класс соперника, тем выше должна быть наша эффективность», — цитирует Дешама Diario Sport.

Матч между командами состоится на стадионе «Жилетт» в Фоксборо 9 июля. Начало — в 22:00 мск.