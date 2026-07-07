Нападающий сборной Египта Мостафа Зико высказался о судействе в матче с командой Аргентины (2:3) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Мостафа Зико globallookpress.com

«Судья с первой минуты судья был решительно настроен на то, чтобы мы проиграли. Мы надеялись доставить радость египетскому народу, но, в конце концов, поздравляем Аргентину с победой на чемпионате мира. Это сфальсифицированный турнир, и им теперь даже не нужно играть оставшиеся матчи.

Судья разрушил мечту целой нации, и он нацелился на нас, потому что мы не должны были обыграть Аргентину. Пускай он отвечает перед Богом», — цитирует Зико El Captain.

Главным арбитром этой встречи был Франсуа Летексье, который по ходу матча назначил пенальти в ворота Египта и не засчитал один из голов африканской команды.