В матче 1/8 финала чемпионата мира встретятся сборные Швейцарии и Колумбии. Игра пройдет 7 июля в Ванкувере и начнется в 23:00 мск. Узнайте, где и как смотреть этот поединок.

Швейцария продолжает победную серию. Победив Алжир (1:0) в прошлом раунде плей-офф, «Красные крестоносцы» добыли третью победу подряд. Интересно, что это первый сухой матч команды на данном мундиале.

Колумбия победными сериями не хвастается, но тем не менее команда идет без единого поражения. Во второй раунд плей-офф «кофейные» прошли благодаря минимальной победе над Ганой. И вот здесь стоит упомянуть, что игра против африканцев стала третьей сухой подряд для Колумбии в рамках текущего ЧМ.

Сможет ли Швейцария продолжить свою победную серию или же оборона Колумбии разобьет все мечты «Нати» о четвертьфинале? Эксперты видят фаворитом именно колумбийцев.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 3.60 на победу Швейцарии, 2.30 они предлагают на победу Колумбии, 2.25 и 1.65 выставили на проход одной и другой команды.

Эксперты LiveSport.Ru назвали победителя матча в своем прогнозе. Будет ли матч результативным, об этом редакция рассуждала здесь.

Прогноз искусственного интеллекта: со счетом 3:1 победит сборная Колумбии.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Швейцария — Колумбия смотрите на LiveCup.Run.