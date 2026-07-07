Английский «Ньюкасл Юнайтед» находится в шаге от приобретения 18-летнего полузащитника амстердамского «Аякса» Шона Штера.

Шон Штер globallookpress.com

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководству обоих клубов удалось достичь устного соглашения по поводу трансфера молодого футболиста, и в данный момент британская сторона уже занимается планированием обязательного медицинского обследования для игрока.

Согласно имеющимся данным, гарантированная сумма трансферной сделки составит 24 миллиона евро, а еще 3 миллиона евро предусмотрены в соглашении между командами в качестве различных бонусных выплат.