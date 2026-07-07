Директор национальной сборной Египта и в прошлом ее игрок Ибрагим Хассан поделился мнением о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси накануне очного противостояния команд в 1/8 финала ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

«Мы не зацикливаемся на Месси. Говорим игрокам выйти на поле, показать свою игру и забыть о статусе соперника. У них есть Месси, зато у нас есть Мохамед Салах. И еще 26 своих Месси», — цитирует Хассана The Guardian.

Стоит отметить, что 39-летний аргентинский форвард удерживает статус лучшего бомбардира за всю историю мировых первенств, а на текущем мундиале возглавляет снайперскую гонку наряду с Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе.

Поединок между сборными Аргентины и Египта пройдет сегодня, 7 июля, на стадионе в американской Атланте, а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.